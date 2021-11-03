北埔六塘「黃阿海柿餅」，常有遊客來打卡。（羅浚濱攝）

每年九降風起，新竹縣就進入柿餅產季，除了新埔柿餅專業區加工做牛心柿外，北埔鄉農民則是種石柿製作石柿餅，工時長又繁瑣，年輕人多不回鄉務農，呈青黃不接現象，在主產地的大湖村，6年前做石柿餅的有10家，到今年已減半剩5家。

做柿餅有40年經驗的大湖村長劉金庭指出，1981年當時的省政府山地農牧局，在北埔鄉推廣農民種植石柿，大湖村和大林村是重點輔導區域，30多年前北埔石柿餅盛極一時，種植面積超過100公頃。

根據農委會農業統計年報，1987年北埔鄉柿子面積有82.3公頃，到今年只剩42公頃。劉金庭指主要是因農村人口老化，加上製作石柿餅的工時和作業繁瑣，做的幾乎都是老人家，年輕人多不願回鄉賺這種辛苦錢！

大湖村原有10家做在石柿餅，也減半剩下5家，在六塘的「黃阿海柿餅」規模最大，黃的兒子黃國峯說，10月中旬九降風起，就進入石柿產季，每天凌晨3、4點就要起床到果園，採摘8、9分熟的石柿，而後用手工方式削皮去蒂。

「陰雨天不行曬，完全是靠天吃飯！」黃國峯說，削完皮的石柿放在圓盤後，在晴天時拿到戶外，靠九降風和陽光脫水曬乾，天黑前要全部收進倉庫，來回要曬5到7天，真的很費工，也常有遊客來拍照打卡！

農會總幹事莊烘岡說，石柿比牛心柿還小顆，但甜度都在14度以上，農民遵循古法製作石柿餅，口感香Q品質極佳，他與鄉長莊明增配合的很好，這幾年都有配合舉辦活動增加柿農收益。

今年規畫「有柿來找茶」6日將在北埔慈天宮登場，十有4條農村小旅行路線，「柿氣高昂-遊大湖」可體驗柿餅加工過程及創意柿餅DIY，「柿客踏青-趣大林」漫步在山林間，可享用客庄美食和米食DIY，感受在地的客庄人文風情。