多數的上市櫃公司大都已除息完畢，最後一波ETF配息列車即將展開。富邦公司治理(00692)、富邦台50(006208)及富邦台灣半導體(00892)即將在11月16日除息，參與除息的最後買進日為11月15日前，配息發放日則是12月17日。除了富邦上述三檔ETF即將在11月16日除息之外，中信關鍵半導體ETF（00891）及中信小資高價30 ETF（00894）也將在同日除息。

富邦投信表示，富邦公司治理(00692)、富邦台50(006208)及富邦台灣半導體(00892)預計配息金額分別為每單位新台幣1.798元、1.641元、0.487元，依11/2收盤價換算的配息率分別約5.08％、2.09％、3.00％。惟實際配息金額及配息率，仍須依11月11日實際配息金額之公告為準。

富邦投信指出，富邦公司治理(00692)ETF透過永續經營的理念，以臺灣公司治理評鑑結果前20%做為成分股篩選條件，這些企業除了追求獲利外，同時擁有完善的經營制度與健全的公司體質，所以往往會有優異的股價表現。因此，隨著永續資理念的抬頭與受到重視，富邦公司治理(00692)ETF近3年的總受益人數大幅成長了4.5倍，其追蹤的臺灣公司治理100指數近3年含息總報酬，上漲了99.7％，相較同類型的MSCI臺灣ESG永續高股息指數的58.90％更是亮眼許多，若時間再拉長至近5年，差異更大。

富邦公司治理(00692)ETF為每半年配息一次，前4年的平均年配息率為3.9％，今年以來的表現不但受惠市場熱絡表現出色，由於指數的優質選股方式，資本利得收益亦有更強力的推進與累積。因此11月份的半年配息，相比往年都要來得高。

富邦投信表示，富邦台灣半導體(00892)ETF則是上市後首度配息，受惠於5G，電動車等產業持續擴大，加上終端需求持續增溫，9月臺灣的外銷訂單來到了歷史新高的629億美元，其中超過6成為電子資訊產品，因此半導體產業在未來市場需求仍相當樂觀下，後市持續看俏，其追蹤的FactSet核心半導體指數近3年含息總報酬繳出254.55%的成績單，相較於台股大盤的99.22％及電子類股指數的140.99％漲幅，明顯亮眼許多，富邦台灣半導體(00892)ETF同樣採取半年配息一次，受惠於產業利基，本次首配之配息率即突破3.0％。

除了富邦上述三檔ETF即將在11月16日除息之外，中信關鍵半導體ETF為季配息，預定於11月16日除息，經日前10月底分配評價日結果，擬定預估每單位配息金額為0.3元。中信小資高價30 ETF（00894）半導體業佔比亦高達六成，也於11月16日除息，本次擬定預估每單位配息金額為0.06元。