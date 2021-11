港交所3日宣布已加入「格拉斯哥淨零金融聯盟」(Glasgow Financial Alliance for Net Zero)及「淨零金融服務提供者聯盟」(Net Zero Financial Services Provider Alliance),實踐港交所對推動全球金融市場可持續發展的長期承諾。

香港信報報導,港交所會與其他世界領先金融機構聯手合作,推動全球向淨零經濟轉型,以協助全球推進「巴黎協定」目標。這次加入全球淨零排放相關國際合作聯盟反映港交所希望成為變革的關鍵推動者的決心,為實現將全球氣溫升幅限制在比工業革命前高出攝氏1.5度以內而努力。

港交所預期,將於2050年之前達到淨零排放的目標,並正制定詳細的實行計劃。港交所主席史美倫表示,應對氣候變化刻不容緩,更需要區內及全球各行各業積極合作,希望香港及全球社會有更多機構能加快步伐,共同為應對氣候變化出力。

港交所行政總裁歐冠昇表示,港交所一直致力於提升上市公司的氣候相關財務披露水平、建立綠色及可持續金融生態圈,很高興能加入全球淨零金融聯盟,進一步鞏固其推動全球低碳經濟轉型的承諾和努力。