彰化縣政府3日公開說明喬友大樓火災4死21傷行政調查報告。（吳敏菁攝）

喬友大火造成彰化縣第一件消防員殉職救災現場。（彰化縣消防局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府3日公開說明喬友大樓火災4死21傷行政調查報告，彰化縣消防長代理局長邱聰佳、建設處代理局長陳威宏第一時間就口頭請辭獲准，已簽報考績會懲處。防疫旅館業者違失部分已函送司法機關偵辦中，建設處也依建築法裁罰所有權人未按規定，處6萬以上30萬以下罰緩。

彰化縣副縣長林田富再次說明，4個月後再公開說明是因消防員殉職，因內政部依消防法成立「災害事故調查委員會」，函示相關調查人員應予保密，直到10月29日消防署新聞稿表示可以公開，今天進行說明。其實相關行政調查，包括火災原因鑑定報告、火災報告書、火災搶救報告書等資料，早已如期完成，並都已函送各上級、司法。

林田富表示，邱聰佳、陳威宏在火災調查初步完成時，就已經書面向縣長請辭代理主管職務，但消防同僚心理創傷亦須分階段完成諮商治療，現階段兩位副局處長應堅守崗位，戮力完成各項改善精進作為，待災害事故調查出爐後再做通盤考量。相關失職人員已責成建設處及消防局檢討並簽報考績會懲處，並在最快時間公布懲處。

陳威宏今天報告也指出，疫旅館改建設計的建築師依建築師法懲戒，專業檢查機構或專業檢查人員，因其防火避難設施類如防火區劃、非防火區劃分間牆、內部裝修使用材料明顯不符且違反建築技術規則，仍予簽證為合格者，依建築法以6萬以上30萬以下罰鍰，並依規定裁罰檢查人。

消防局祕書蔡副彬報告指出，陳志帆殉職，當時和另名陳姓消防共同巡視9樓，濃煙佈滿9樓，陳志源氣瓶將用盡，兩人討論後陳志帆留原地、同組陳姓消防員向外尋求有窗戶房間，摔落樓梯間迷失方向，靠窗就地自救。

蔡副彬表示，喬友大火，火流延燒由2樓經手扶梯往下1樓，往上3樓及4樓延燒，5樓以上無火，救災因三民路梯遇火煙阻礙，無法繼續上樓，2、3、4樓排煙室不存在，7樓排煙窗火災前常時開啟；8樓排煙窗啟動後，20時01分遭關閉煙層變濃；9樓排煙窗無開啟跡象。且8至9樓空調機房及儲藏室遭業者擅自變更為客房使用， 9樓排煙室內遭業者擅自增建廁所及增設房間。9至10樓三民路側安全梯遭業者以木板隔間阻礙。

林田富表示，未來改革精進 一、成立強化建築物公共安全推動小組。二、消防局成立跨單位之「火場安全體系推動小組」。三、建築物變更使用執照及公共安全檢查簽證項目調查檢討。四、啟動災後大樓安全結構評估作業：2021年8月啟動喬友大樓安全結構評估作業，委託彰化縣建築師公會辦理「喬友大樓火災後結構耐震能力評估定」，進行原始結構資料分析，後續進行鑽心預計6個月後完成評估作業。五、規劃檢疫者避難動線及集中點。六、建請中央主管機關研議修正有關公安建管消防法律案。