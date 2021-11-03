艾怡良〈我多想變成她〉MV由新銳導演殷振豪執導，柯奐如出演，柯奐如表示，「其實這個故事腳本不是那麼容易，有好多次我都很想要拒絕，可是我不曉得為什麼，聽完這首歌、看了歌詞，我就是無法拒絕，這首歌有其魅力在，像是要我再往前一點、再往前一點、再往前一點……所以今天我才有辦法跟福地祐介一起完成演出這個不是很容易的腳本。」

柯奐如在MV中與福地祐介飾演結婚多年的夫妻，共同進行了一趟旅行，卻屢屢想像那個年輕有熱情的樣子，是不是更能讓這份愛完整而美好，「我想做到，但我做不到，連不快樂的自己都拯救不了。」

艾怡良MV與新銳導演殷振豪合作。（環球EMI提供）

艾怡良雖然在MV中像是說書人般的唱著歌，但極度真誠的情感釋放，讓在場的人為之動容，深深被打動的福地祐介表示，「終於找到描述這個劇本的形容，好像是一個傷口，一個人很寫實的告白，看著怡良的歌聲表演、奐如的表情，除了感覺到很痛，也感受著彼此的傷口。」

艾怡良太誠實，推出自揭傷口之作〈我多想變成她〉。（環球EMI提供）

三人在拍攝空檔，交換彼此心得，柯奐如深感作詞的艾怡良才是最勇敢的人，因為必須這麼勇敢才有辦法說出「我多想變成她」這句話，去承認自己的軟弱是多麼不容易的事情。艾怡良則表示，多年來一直在督促自己做的功課，就是「誠實」這件事，她面對所有的自卑而創作了這首歌，一個源自於很深的愛過才成立的故事。

艾怡良太誠實，推出自揭傷口之作〈我多想變成她〉。（環球EMI提供）

提及歌詞，艾怡良自封是個「埋葬高手」，她笑言：「有些事我用布蓋起來，就假裝沒事了；某天不知道哪來的膽，這首歌就去掀掀看吧！想起了所有曾經玩樂過的地方、曾經道別的地方、曾經不歡而散的地方，那些深藏在腦海裡構成沒有辦法忘記的畫面，都因創作這首歌而再度掀開來了。」艾怡良表示，「這首歌從剛開始寫到錄音，到今天拍攝現場，我的心跳一直都怪怪的，有種喘不過氣的感覺。」

艾怡良發現情感的傷口不是短時間會好的時候，開始學著與之並存。艾怡良感性道，「很有活著的感覺，那個傷口造就了自己，造就現在的人格，不能說每一年都變得更好，但其實每一年都在變化，是這個傷口跟著一起做到的，我很幸運擁有這些傷口，所以不急著趕他們走，我讓他們想跟我到什麼時候就什麼時候，這樣可以比較樂觀地去看待這些曾經。」

除了新專輯，艾怡良更帶來專輯同名畫展，以及將舉辦首次大型個唱，艾怡良「從夜晚出生的我們」演唱會明年1月22日在北流開唱，更多詳情請至艾怡良官方網站https：／／eveai.net／