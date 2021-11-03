美國政府為解決晶片荒問題，要求半導體廠「自願」提供相關資料，近期台積電、英特爾等大廠紛紛表態配合，而原本憂心商業機密外洩的韓國半導體巨頭三星、SK海力士傳決定遵循美方要求，在11月8日期限前提交晶片業務資訊。

韓聯社報導，9月下旬，美國商務部要求晶片與汽車製造商等業者，提供訂單、庫存量等商業機密資料，以協助解決全球晶片危機。此前美國總統拜登發布行政命令，尋求確保和強化美國關鍵產品的供應鏈。

美方強調，提供資料是自願性的，因為這些資訊對於強化供應鏈透明度十分重要。台積電、英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等公司紛紛表態，將在期限內提供相關資訊，而韓國半導體廠不堪承受巨大壓力，只好妥協繳交資料。

三星設備解決方案副會長兼執行長Kim Ki-nam上周表示，正在審慎準備，回應美方的要求；海力士執行長Lee Seok-hee則說，「我們內部正在審核這事項，並與韓國政府密切討論。」

美方要求的資料，包括投資、存貨到定價、客戶與銷售，因此引發企業擔憂商業機密外洩的疑慮。