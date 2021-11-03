藝FUN券最後一周抽獎，今（27）日由文化部政務次長蕭宗煌、李靜慧擔任抽獎，結果為數位券中籤號碼70、61、37、85、67、35、44，共有中籤人數619369位；紙本券中籤號碼75、72、71、28、67、82、93、56、34、07，人數共161170位，合計78萬539位藝FUN券得主。

配合行政院振興五倍券政策，文化部推出300萬份（數位券240萬份、紙本券60萬份）面額600元藝FUN券，繼前三週共抽出236萬7836份（數位券187萬6817份、紙本券49萬1019份）藝FUN券得主，今（27）日辦理最後一週抽籤，蕭宗煌也在記者會中宣布將加碼12萬份，也就是今日仍抽出至少75萬份（數位券60萬份、紙本券15萬份）。

文化部指出，藝FUN券自10月13日起每週三下午進行抽籤，抽籤採樂透機抽出00~99身分證號末兩碼數字方式，第四週原訂抽出剩餘份數共63萬2164份（數位券52萬3183份、紙本券10萬8981份）。但考量先前多人登記同一手機採統一歸戶原則，可能影響其餘登記者權益，因此，文化部於今日宣布加碼約12萬份，即本日仍抽出至少75萬份（數位券60萬份、紙本券15萬份），最後為78萬份。

文化部表示，中籤者將於明（4）日上午8：30後陸續收到簡訊通知，亦可至五倍券官網查詢。第一至三週數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第四週數位藝FUN券中籤者，則於明日下午2點起登入領券；紙本券則自11月10日起，持健保卡至四大超商取票。使用期間都是從今年11月10日起至明（111）年4月30日止。