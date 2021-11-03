民進黨參戰台中二選區立委補選 召開記者會公布徵召人選｜2021.11.03

台中市第二選區立委將進行補選，民進黨今（3）日中執會通過徵召前立委林靜儀。總統兼民進黨主席蔡英文、民進黨祕書長林錫耀與林靜儀，也一同召開記者會，正式對外公布。

蔡英文表示，上次跟基進黨合作好不容易讓陳柏惟當選，但因地方派系反撲和政治操弄的關係，讓陳柏惟這次以些微差距遭罷免，尊重罷免結果，但面對補選挑戰，也會和友黨協商提出最強候選人，而這個人就是林靜儀。

而蔡英文要給林靜儀的任務就是，要拚下這一席，不要讓拖累台灣的力量有機可乘、可以見縫插針。蔡英文也告訴大家，這一席提名已經確認，民進黨一定會精銳盡出，也會和友黨分進合擊，用行動證明台灣民主絕對不會因為惡意罷免而到退，有信心讓希望台灣更好的人，一定會贏過只想絆倒台灣的人，我們有信心，也一定要贏。

民進黨祕書長林錫耀表示，此次補選是因陳柏惟罷免案而來，民進黨一開始就表明會尊重基進黨的態度，而這段時間雙方有所聯繫溝通，他們表達在短時內要找出適合且符合戶籍等規定的人選比較困難，因此希望民進黨提出人選，合力爭取補選勝選。

林靜儀感謝黨的提名，接下來的選戰剩不到70天，她喊話接下來會全力拚選戰，讓全台灣知道，他們可以帶給這個地方更好的未來。