中國大陸今年9月宣布禁止鳳梨釋迦輸入後，農委會承諾會協助外銷5000噸，但是外銷到哪裡到現在都還不知道，台東縣長饒慶鈴3日氣憤地說，中央要信守承諾，讓農民及早準備，不是讓農民看著釋迦一天天長大，不知何去何從，「越講越生氣啦，不想講」。

台東縣議會3日進行總質詢，議員許進榮說，中國大陸暫停鳳梨釋迦輸入，眼看即將進入盛產期，卻面臨銷路受阻，農民都很焦慮，俗話說「雞蛋不能放在同一個籃子裡」，請問農委會有找別的籃子嗎？

饒慶鈴答詢時表示，台東鳳梨釋迦外銷中國大陸，1年可達1萬5000公噸，要1100個40呎的長榮貨櫃才裝得下，農委會雖保證會出口到非大陸其他國家、加工及開拓內銷三管齊下，但是國人對鳳梨釋迦陌生，內銷量有限，加工有難度，外銷到哪裡到現在還不知道。

饒慶鈴說，中央一開始就說要出口5000噸，到現在都沒下文，有機會應該要北上要求農委會實現承諾，中央要有誠信與承擔，至少告訴我們要外銷到哪裡，農民及貿易商都可及早做準備，而不是讓農民看著釋迦一天天長大，不知何去何從。

饒慶鈴提到，台東這10年來努力推展鳳梨釋迦外銷中國大陸市場，從1年200多公噸到現在1萬5000公噸，並吸引很多青農回鄉種釋迦，但中央一夕之間就放掉，實在太可惜。

她說，既然被「客訴」有粉介殼蟲，我們就應該去回應客人的抱怨，從產品有瑕疵的方向去努力，才是負責任的做法，「客訴還是要處理，不要不理人家」，「見笑（羞愧）轉生氣」有點任性。