慧洋-KY(2637)10月營收為20.87億元，月增22％，年增91.73％，連續7個月創歷史新高；累計前10月營收150.7億元，年增54.67％。自結獲利部分，受惠於10月中小型船舶運價穩定，單月營業利益達11.05億元，月增37％，年增479.13％，營益率亦同步創新高，由上月47％增至53％；稅前盈餘為10.32億元，年增1986.42％，每股稅前盈餘為1.38元。累計前10月稅前盈餘為61.76億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅前盈餘為8.27元。

慧洋指出，近期波羅的海乾散貨指數（BDI）回檔，主要因海岬型指數（BCI）修正，10月底BCI指數為4349點，相較於10月最高點跌幅為58％。但慧洋主要船型以載運穀物等中小型船舶為主，第4季進入北美穀物出口旺季，中小型船舶運價指數仍保持穩定，10月底BHSI指數為1972點，相較於10月最高點跌幅僅為4.36％，且10月BHSI指數平均仍較9月增加8.11％，因此近期的BDI回檔對慧洋並無明顯影響，並看好今年全年換約漲幅可達7成，明年更加穩健樂觀。

船隊布局方面，慧洋10月底董事會再次通過新船採購案，預計以不高於7000萬美元（約新台幣195億元），向今治造船廠增購兩艘高規格節能減碳散裝貨輪（Supramax/64000 DWT），慧洋船隊總計高達134艘船舶，平均船齡為7年，新造船訂單則有17艘，受惠過去長久以來與日本造船廠維持穩定訂船政策的友好關係，使慧洋成為市場上少數仍能持續預定新船的散裝業者。