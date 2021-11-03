砷化鎵廠宏捷科(8086)10月合併營收4.5億元，月增2.37%、再創單月歷史新高，雖然電子產業供應鏈長短料問題未解，宏捷科預估，第4季營運可望維持第3季水準。
傳統旺季來臨，且新產能陸續開出，宏捷科第3季合併營收為12.81億元，季增11.44%，創下單季歷史新高，營業毛利為3.88億元，季增16.31%，單季合併毛利率為30.33%，季增1.15個百分點，營業淨利為2.89億元，季增20%，稅後盈餘為2.56億元，季增29.5%，每股盈餘為1.3元，累計前3季合併營收為34.96億元，營業毛利為10.2億元，營業淨利為7.3億元，稅後盈餘為6.3億元，每股盈餘為3.21元。
受惠於三大產品客戶訂單穩定，宏捷科10月合併營收為4.5億元，月增2.37%，年增39.5%，再創單月歷史新高，累計前10月合併營收為39.47億元，年增38.2%，超越去年全年營收。
儘管IC缺料問題持續干擾客戶出貨，宏捷科預估，第4季營運可望維持第3季水準。
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