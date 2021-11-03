台北市長柯文哲上任後砍掉1500元重陽敬老金，氣得長者牙癢癢，國民黨3日將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送進政黨協商，和台北熊好券墊付案併案討論，引發議員不滿，質疑政策買票，議會國民黨團書記長王欣儀指出，未來不排除用表決方式通過該自治條例。

台北市議會今日中午進行政黨協商，討論熊好券墊付案、1500元敬老儲值金，藍綠和各政團討論後，全數均照審查意見通過，連帶原附帶決議，不過國民黨團所提的重陽敬老禮金致送自治條例，仍因沒共識被暫擱。

市議員黃郁芬不滿指出，她擔心不排富、齊頭式平等、排擠既有社福預算的敬老金恐怕會捲土重來，更嗆藍黨團想「用重陽敬老金綁架熊好券」。

「國民黨意圖強度關山！」黃郁芬說，2019年、國民黨提案要求恢復普發敬老金時已引起極大爭議。大會二讀表決時，還因藍議員離開議場，因人數不足無法表決，送黨團協商也未能取得共識，因此暫擱。為何國民黨要在此時重提重陽敬老金？是因為明年要選舉了吧。

議會國民黨團書記長王欣儀對此澄清，法規會已通過自治條例修正案一段時間，之前因為沒共識才暫擱，這次政黨協商有討論敬老儲值金1500元、敬老卡回補等議題。全台灣只有北市沒有重陽禮金，但長者並非次等公民，因此黨團主張恢復發放，才選擇在今天重新提案討論。

不過，由於民進黨、無黨籍議員都反對國民黨重提此案，還有人質疑政黨協商是要討論預算、而非法規，且立法機關不得要求行政機關編預算。

對此，王欣儀指出，此自治條例最早是議員突出，包括部分民進黨議員也有參與連署，政黨協商時只有部分議員表達個人意見，不代表共識，才會先暫擱。對於無黨籍議批評國民黨「用重陽敬老金綁架熊好券」，她直言，未來不排除在大會表決，這會期一定會有個結果。

針對重陽敬老金議題又再提出討論，北市副市長黃珊珊表示，老人福利會越來越膨脹，最重要是財源問題，目前市府最大宗的老人福利支出是健保費，1年大概30幾億，北市65歲以上長者幾乎都有獲得補助，1年將近1萬塊，她相信北市現行做法不會比其他縣市差。