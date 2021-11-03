三信商業銀行與租服全聯會簽約合作推出「安居養老安養信託」。（陳淑芬攝）

台灣將邁入超高齡社會，高齡屋主如何管理房產？三信商銀與租服全聯會合作今天簽約合作，將聯手推出「安居養老安養信託」服務，搭配包租代管媒合，協助高齡屋主出租管理房產。三信商銀總經理蕭志昇表示，高齡屋主將房產信託銀行管理，轉介給租賃平台媒合出租，將租金存入信託專戶，支應安養生活，保障財產管理及安全。

繼「以房養老」後，再吹起「以租養老」風。據統計，台灣即將在2025年邁入超高齡社會，高齡屋主恐將出現無力有效管理房產及資金，資產遭到詐騙或不當挪用也時有所聞。三信商銀與中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今天簽約合作，宣告跨界推動「安居養老安養信託」服務。

三信商銀總經理蕭志昇表示，三信商銀是百年銀行，金管會推動「信託2.0」政策，三信商銀也積極推動高齡者安養信託，與租服全聯會合作提供高齡者友善住宅方案，雙方異業合作達成最佳效益，解決高齡化社會問題。

蕭志昇指出，「安居養老安養信託」就是高齡屋主將房產信託給金融機構，再透過銀行轉介給租賃服務平台出租，租金收入存入安養信託專戶，銀行以專款專用的方式，支付安養生活所需。

租服全聯會理事長鄭俊傑說，2020年受內政部委託執行高齡者包租代管協助計畫，推出「高齡者包租代管媒合平台」方案，協助高齡屋主包租代管業務，也可幫助長者承租適合自己的友善住宅。