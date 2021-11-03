疫情干擾，國人可出國，但返國仍有14天集中檢疫限制；因此，絕大多數國人被「關」在國境近2年，智崴（5263）異業結盟寒舍艾麗酒店、AVIS安維斯租車等旅遊觀光產業，規劃「夢幻行程」和「冒險旅行」雙主題飛行路線，在台北南山微風廣場搭乘智崴飛行劇院，透過沈浸式體驗，如同親身感受出國遊玩20個國家。

智崴i-Ride飛行劇院將《下一站去哪？》記者會，3日在南山微風廣場舉行，由智崴董事長歐陽志宏和代言藝人浩子共同主持，我國外交部北美司司長徐佑典、加拿大駐臺北貿易辦事處副處長Danyu Bai（柏單余）、澳洲辦事處商務處副處長Helen Dai （戴涵）、美國在台協會經濟組副組長Arati Shroff（邵藹帝）、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長Patrick Hafenstein、經濟部工業局副局長陳佩利、以及策略聯盟企業AVIS安維斯租車董事長彭仕邦、寒舍艾麗酒店總經理陳孝慈等人應邀與會。

智崴董事長歐陽志宏致詞指出，這是智崴創設以來，最大手筆的飛行劇院活動案，之所以特別指名邀請浩子代言，主要是因為浩子除了是鐘獎得主，更在2016年放棄手邊工作，與家人環球旅遊，是一個標準的旅行家。

歐陽志宏表示，由於疫情關係，大家關在自己的國境很久了，在疫苗施打率普及、以及各項管制措施逐漸鬆綁之後，明、後年可望恢復國際旅遊，因此，特別異業結盟寒舍艾麗酒店、AVIS安維斯租車等旅遊觀光產業，規劃「夢幻行程」和「冒險旅行」雙主題飛行路線，先滿足國人的渴望。

智崴表示，i-Ride飛行劇院將推出的《下一站去哪？》，規劃「夢幻行程」和「冒險旅行」雙主題飛行路線，「夢幻行程」11月6日率先登場，將帶領觀眾飛越法國、加拿大、巴西、埃及等12個國家領域上空，一口氣蒐羅萬里長城、帆船飯店、黃刀鎮極光、雪梨歌劇院等夢幻景點。

「冒險旅行」預計12月18日接檔上映，除了欣賞瑞士阿萊奇冰川、挪威佈道石，還可以看到澳洲大堡礁等壯遊熱點。