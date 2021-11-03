新竹縣新埔鎮的褒忠路北端銜接義民路通往湖口、新竹工業區，南端則連接竹北市自強北路，通向新竹科學園區，成為尖峰車潮易壅塞路段，新竹縣政府將褒忠路拓寬工程列為十大交通建設之一，將於11月5日在義民廟舉辦地方說明會，期望能使往來交通更加便利。

新竹縣政府工務處表示，褒忠路為縣道117線的部分路段，北端經由義民路、新湖路，進入新竹工業區，未來還可通往鳳山工業區，褒忠路南端則銜接竹北市區、新竹科學園區，由於竹北市人口快速增加，使得褒忠路的車流量也變大，造成平日尖峰時刻塞車。

新竹縣政府將褒忠路拓寬工程列入新竹縣的十大交通建設之一，拓寬路段包含從義民路交會路口的南側，跨越鳳山溪到與縣道118縣的交叉路口，全長為1360公尺，其中也包含280公尺長的褒忠大橋。

拓寬後，路寬約18公尺，將設置南北雙向各2車道，中間則有實體分隔、兩側人行道，總經費約10.81億元，新竹縣政府未來將爭取中央的「生活圈道路交通系統建設計畫」經費補助。

為了使工程更加貼近民眾生活，新竹縣政府也將於11月5日在義民廟，舉辦期末地方說明會，會中也會講解工程規畫配置、施工配套等，並將民眾的建議納入後續細部設計內容，並爭取早日施工，改善褒忠路塞車問題，使往返交通更加便利。