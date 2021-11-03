加強洗錢宣導 洗錢防制辦公室邀東奧金牌郭婞淳拍片（陳志賢攝）

法務部及行政院洗錢防制辦公室今發布洗錢宣導片場陳志賢攝）

法務部及行政院洗錢防制辦公室今發布洗錢宣導片場陳志賢攝）

法務部及行政院洗錢防制辦公室今發布洗錢宣導片場陳志賢攝）

法務部長蔡清祥致詞（陳志賢攝）

法務部及行政院洗錢防制辦公室為了深化民眾對洗錢防制及打擊資恐、打擊資助武器擴散的認識，特別邀請今年東奧女子舉重金牌得主郭婞淳、女子跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人拍攝了3支宣傳短片及1部微電影加強宣導，並於今天下午舉行「洗金風雲-洗錢防制微電影暨宣導短片」發布會。宣傳短片未來將在各大有線電視、便利商店、ATM提款機、洗錢防制辦公室及法務部官網播送。

法務部長蔡清祥致詞時表示，我國於2019年亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑程序中，獲得「一般追蹤」佳績，也就是亞洲第一名成績，這是全國各公、私部門共同努力的結果，並期許要在下一次的評鑑再創佳績，除了政府的努力外，也需要全民的支持攜手共同做好「金流透明」，打擊洗錢犯罪。

法務部、洗錢辦特別委請東奧女子舉重金牌得主郭婞淳、女子跆拳道銅牌得主羅嘉翎等人協助拍攝宣傳短片，分別從「虛擬貨幣實名制」、「網路反詐騙」、「二手車買賣使用匯款交易」等議題，來宣導民眾正確觀念。

今天的發布會，除了法務部長蔡清祥、身兼洗錢防制辦公室主任的法務部政務次長陳明堂、檢察總長江惠民、行政院外交國防法務處長譚宗保、金管會副主任蕭翠玲等人與會。