大陸女星白靈上個月剛滿55歲生日，去年來台力挺金馬獎，從抵台到離開無時無刻都是大家追逐的焦點，尤其總是不吝嗇展現好身材，屢屢曬出大尺度美照，讓粉絲大飽眼福；今（3）日下午白靈驚喜在IG分享泡澡照，透露為了本屆金馬獎目前在台隔離中，而全裸性感畫面又讓網友快受不了。

白靈去年以電影《墮胎師》入圍最佳女主角，特地來台出席金馬獎，但疫情關係得接受隔離，當時隔離完還曾小抱怨，知道這麼辛苦也許不會來參加；今日下午白靈在IG上傳全裸泡澡辣照，透露自己目前在台灣防疫旅館隔離中，大尺度作風依舊沒變，她全裸在水中像是隨便一動就可能走光，讓網友看了既興奮又心癢癢。

而白靈今年雖然沒有作品入圍金馬獎，還是接獲金馬執委會邀約頒獎，原本她對因應疫情還是得接受隔離猶豫，更在IG發文詢問粉絲意見，最後才應允來台用行動支持金馬獎；去年白靈從典禮前就天天是話題，當天一襲「龍袍」現身典禮更造成熱烈討論，因此網友都很好奇今年紅毯又會有什麼驚喜造型。

金馬執委會今日公布本屆金馬獎評審團主席將由知名電影學者黃建業擔任，白靈、李國煌以及李心潔則不畏疫情，仍特地為金馬盛事遠道而來，擔任頒獎嘉賓。而在典禮前夕登場的電影論壇，除了每年固定舉辦的新導演之外，今年也新增電影美術設計論壇，精彩可期。