台灣與菲律賓過去在產業經貿建立良好的互動基礎與合作關係。疫情讓各界更加重視安全與穩定的供應鏈，為促進後疫情時代台灣跟菲律賓經濟發展契機，工總和菲律賓產業聯盟3日攜手舉辦「2021台菲產業鏈結高峰論壇」，並簽訂四項MOU。

因應疫情論壇採取線上的方式，由工總「亞太產業合作推動委員會」菲律賓分組召集人楊克誠及菲律賓產業聯盟會長Alberto Lina致開幕詞，為雙方產業交流願景進行勉勵，並邀請經濟部陳正祺次長、駐菲律賓代表處(TECO)徐佩勇大使以及馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)Wilfredo Fernandez主席出席致詞，接著由菲律賓貿工部次長Dr. Ceferino Rodolfo進行專題演講。

楊克誠表示，儘管疫情襲擊了台灣和菲律賓的經濟，但兩國通過利用先進視訊技術，將困難和挑戰轉化為動力合作與發展的最佳機會。由於美中貿易戰和疫情導致全球供應鏈持續加速重組、分散化，這促使許多企業在東盟和美墨邊境地區設立新的生產基地。菲律賓是新南向的重要夥伴，期待台菲雙方能夠超前部署，建構完善產業生態鏈，尤其兩國之間已經簽署雙邊投資協定，提供雙邊業者在投資權益及人身安全等各方面更多的保障。相信在國際疫情趨緩之後，台灣跟菲律賓的交流和合作將會更加深入。

陳正祺則特別提到，論壇充分展現了台灣在全球供應鏈重組下是值得信賴可靠的貿易夥伴，與蔡總統的新南向政策一致。自2017年啟動「新南向政策」相關工作以來，台灣持續與菲律賓建立更緊密的產業合作關係，透過論壇的交流，臺菲雙方共簽署了超過23項合作備忘錄，台菲產業鏈結高峰論壇已形成台菲產業互動溝通的重要平台，期許未來能藉由此平台，達成一個共榮的生態圈並促成更多的產業合作實績，創造雙贏。

工總指出，今年的論壇持續聚焦討論資訊電子創新應用、機械產業、工業區開發經驗及未來展望、創新與創業等4大領域的智能化技術以及潛在合作商機，因應國際經貿環境的變化，4大領域透過經驗分享與知識交換，正進行下一階段的商機交流；在資訊電子創新運用領域，雙方關注在台菲如何攜手智慧製造與數位化的產業合作；在機械產業領域，則是探討後疫情時代臺菲製藥保健食品及個人防護裝備智慧製造的合作機會；而在工業區開發經驗上，持續討論打造智慧園區與永續發展基礎建設的合作方式；而在創新與創業的領域上，則以強化臺菲創新創業生態系之鏈結為主題，進行雙方新創企業的交流。論壇最後開放臺菲廠商線上連線，進行實質的商機媒合，積極落實雙邊產業對接。

最後，透過視訊方式簽署了4項重要的MOU，包括，在資訊電子創新應用方面，工業技術研究院電子與光電系統研究所與菲方VOXP Technologies & Innovations Inc.公司簽署合作備忘錄，希望建立臺菲產業聯繫與合作的交流與互聯平台，以促進菲律賓和台灣之間的產業合作，並利用各自優勢的產業進行互補，加深菲律賓和臺灣兩地的電子產業鏈佈局。

在工業區方面，中華電信與松玥建設簽署合作備忘錄，中華電信將協助蘇比克灣TIPO工業園區，導入智慧化基礎建設，包含智慧監控、智慧桿、交通管理、園區管理中心(監控中心)等。這個智慧園區解決方案將可有效滿足進駐廠商的智慧應用需求，並有機會將該園區打造為台灣智慧解決方案的示範場域。

在創新創業方面，則有兩項，一是，台方Startboard與菲律賓青商會簽署合作備忘錄，透過資源整合及媒合台灣及菲律賓人才及創業idea，建立台菲友善之創業Eco-system。二是，台方Startboard與菲律賓QBO公司簽署合作備忘錄，協助菲律賓業者來臺設立新創公司，除促進產業投資與交流，亦可將台灣優良技術輸出至新南向進行智慧拓源。