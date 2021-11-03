《寶可夢：皮卡丘與可可的冒險》將於12月10日在台上映。小智和皮卡丘將前往有寶可夢樂園之稱的奥可雅森林，並和由薩戮德撫養長大的人類孩子「可可」相遇。第一次交到了「人類朋友」讓一直深信自己是寶可夢的可可心中產生了一絲懷疑及煩惱，即使如此，可可還是決定和小智及皮卡丘攜手共同對抗打亂奧可雅森林平靜生活的不速之客。
電影預售票及專屬特典將於11/10中午12點開始販售。 電影預售票將於博客來售票網、金石堂網路書店、MyAnime Square線上商店販售。凡於預售期間購買票券即可獲得Nintendo Switch遊戲《寶可夢 劍／盾》「異色時拉比 兌換序號」、寶可夢集換式卡牌遊戲「可可」、Pokémon Ga-Ole卡匣「時拉比」等回饋給粉絲的專屬特別禮，入手機會難得。最新電影情報及上映戲院請密切注意電影官網及曼迪傳播粉絲專頁。
電影官網
https://www.pokemon.com.tw/Movie23/
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。