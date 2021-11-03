遊戲橘子旗下超人氣遊戲《新楓之谷》，今(3)日起至11月30日，將隆重推出一年一度限定活動【星夜馬戲團】，玩家可盡情體驗活動，以獲得多重獎勵，並透過累積活動道具「夢想硬幣」，提升活動等級，獲得更高的經驗值加乘倍率！此外，先前受到玩家喜愛的「裝備傳授」及「現金道具移轉」系統，也再次推出！活動限時開放，玩家們絕對要把握！

《新楓之谷》星夜馬戲團

人氣活動「星夜馬戲團」登場！快速升等趁現在！

《新楓之谷》一年一度限時活動【星夜馬戲團】，將於11月3日至11月30日登場，Lv.101以上角色，「神之子」完成故事任務第二章節，即可進入限定地圖，挑戰「遊樂設施過山車」、「人肉砲彈設施」兩大主活動。完成「遊樂設施過山車」指定任務，可獲得經驗值倍率加乘，最高達到180%；完成「人肉砲彈設施」指定任務，可獲得全新道具「未完成的星力+1強化券紙張」在內的眾多稀有道具。

《新楓之谷》遊樂設施過山車

累積「夢想硬幣」升級活動角色！加碼獲得特殊獎勵！

玩家可透過挑戰「巨大冰山破冰慶典」、「刺激的冰川潛水體驗」、「與芭芭拉一同援助慶典」、「旋轉吧大獎轉盤」、「暈頭轉向碰碰車」等輔助任務，累積「夢想硬幣」，於活動商店兌換商品，或升級個人活動等級。

活動等級依序為：「初學者設計師」、「見習者設計師」、「進階者設計師」、「老手設計師」、「大師設計師」。活動等級越高，完成「遊樂設施過山車」時所獲得的經驗值加乘也越多，升級時還可獲得「燃燒加速器」、「15星以下衝裝不爆裝」、「裝備傳授」、「現金道具移動」等額外的獎勵。詳細遊戲資訊以《新楓之谷》官方相關消息為主。