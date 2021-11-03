中天綜合台自製綜藝《同學來了》明 (4日)晚邀來藝人王思佳、甄莉、李新及哈孝遠大談自身新婚花燭夜的難忘回憶。愛情、事業兩得意的納豆，曾任許多圈內好友的伴郎，已有多次鬧洞房經驗的他透露：「朋友結婚去鬧洞房是一定要的！就是要把所有的新仇舊恨一次爆發出來！」納豆爆料當初受邀當哈孝遠的伴郎，事先根本不知情，看到新聞才知道自己被發通告了，因此婚禮當天也趁機報復大鬧一場，狂點兩萬元的客房服務，讓哈孝遠荷包大失血。

藝人王思佳結婚五年多，於今年八月生下女兒「小王美」，產後瘦身有成，並火速復工上節目，談起和老公Joe的新婚之夜，她忍不住抱怨，「自己洞房花燭夜竟被當空氣！」，只因為當時找來的伴郎、伴娘太會喝，婚禮一早就把啤酒當開胃菜，眾人狂飲烈酒到晚宴，最後還去夜店續攤，結束返回飯店已經是凌晨四點半，身旁的老公也已喝茫倒頭大睡，讓她很無奈：「我根本是空氣，什麼洞房花燭夜，我整天都在倒酒！」

王思佳洞房花燭夜老公已喝茫。(圖／中天綜合台提供)

甄莉洞房花燭夜成了專屬女僕

聽完王思佳的故事，已結婚17年的甄莉也感同身受，同樣也是因為「喝酒誤事」，讓她在洞房花燭夜成了專屬女僕，她解釋因為大部分的新人在逐桌敬酒時，為避免喝醉有脫序的行為，會以葡萄汁代替酒，但當時老公太開心要求喝真的，果不其然，婚禮結束後回到飯店狂吐，還因害怕弄髒環境被要求賠償，她只好任由老公沿路吐，她則沿路收拾，一路整理到早上，原以為浪漫的新婚之夜也因此變調。更多令人難忘的洞房花燭夜就在11月4日晚間9點中天綜合台《同學來了》。