草嶺古道芒花季在11月6日至11月28日舉行，東北角管理處舉辦一系列活動歡迎民眾蒞臨。（東北角管理處提供／李忠一宜蘭傳真）

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處從2002年舉辦「草嶺古道芒花季」已有20年，過去19年累計的遊客數達152萬人次，東北角管理處舉辦20周年慶，民眾配合活動就可免費領取百元振興券，還有商家聯手推優惠，盼能吸引民眾到東北角地區旅遊消費。

東北角管理處表示，民眾在11月6日至11月28日芒花季活動期間，到東北角之友臉書粉絲專頁按讚加好友，並上傳與今年芒花季有關的照片並分享該活動訊息，在福隆、大里遊客中心出示手機領取，就可獲得振興券，發行數量為2000張，送完為止。

振興券可在東北角轄區合作的美食餐飲、旅宿泡湯、文創商品、農漁特產等商家消費，滿300元就可使用振興券折抵100元，也有業者配合管理處擴大優惠，推出平日4人成行住宿1人免費等好康，振興券使用到明年2月28日止。今年不提供接駁車服務，相關資訊與店家優惠，請到東北角官網或東北角之友粉絲頁查詢。

東北角管理處也推出「鋒芒四攝」比賽，第1名獎金3萬元，開幕日會邀請台北曲藝團演出，還可品嘗大里天公廟平安粥，芒花季活動期間每逢周六、日，大里遊客中心現場登記報名，將由老師帶領大家一起拓印虎字碑，復刻古道回憶。