火拚台北國際旅展，老爺酒店集團再加碼，除優惠最低下殺27折，今年現場再推出「Royal Golf老爺刮刮樂」滿額加碼活動，祭出總價值高達150萬元好禮，單筆消費滿2萬元即可獲得1張刮刮卡、4萬元2張，以此類推，最大獎可獨得20張聯合住宿券，鼓勵民眾來現場一次購足優惠商品，傾全力衝刺2022年國旅商機。

老爺酒店集團表示，ITF台北國際旅展是年度最大旅遊盛事，今年國旅仍是會場焦點，集團精心規劃豐富的住宿及餐飲商品，其中人氣必買的「聯合住宿券」首次增加適用至關係企業「老爺關西高爾夫球場」打球，並以「Royal Golf」作為現場滿額活動主題，期以吸引更多民眾關注，而旗下10家飯店亦推出較平日下殺的住宿及餐飲商品。

老爺今年主打全台通用的聯合券，優惠效期長達1年半，現場滿20張送2張、滿30張送3張，以此類推，換算下來每張2727元，是社群平台揪團湊券的人氣商品。使用1張可住台北、新竹2家老爺酒店，南港、台中大毅及台南3家老爺行旅，明年4月底前持1張券入住老爺會館台北南西或台北林森，加碼住2間或連住2晚，十分划算。

此外也看好一個人的旅行熱潮，礁溪、知本及北投老爺順應趨勢推出「一個人旅行券」，每張7500元可選三家飯店單人一泊二食，入住知本老爺再贈寬SPA單人背部指壓30分鐘，非常適合上班族安排平日休假，來一場不被打擾的頂級溫泉假期，徹底放鬆緊繃的日常生活，現場限量200張，售完為止。

除了集團聯合住宿券，各館也紛推出超值住宿券及餐券搶客，礁溪老爺人氣商品「樂活假期」每套16500元，住一晚五星溫泉套房，加贈得天露營區體驗，旅展期間每日限售150套，針對國小學童規劃的「9999元兒童風格野營」3天2夜，現場限量20組，另有首次發售的「雲天自助午餐家庭套券」，買5張送1張，每套4800元，彈性的使用方式適合單人及多人聚餐，現場限量200套。