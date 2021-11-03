有鑑於全球暖化造成的異常天候愈來愈常見，威京總部集團長期追求吸碳文化抗暖，中石化(1314)為威京總部集團石化生技事業體代表，集團總裁沈慶京今(3)日親自出席集團全新CIS成果發表會，主席沈慶京強調，集團旗下不論是生產、服務或者是房地產都非常重視綠化環保，尤其是現階段即將興建高級商辦的晶華城舊址或是已經完工的指標性豪宅「陶朱隱園」，另外，今會後海基會董事長許勝雄被問到是否有意入手「陶朱隱園」，他幽默回應，「好像不便宜，但它的綠化程度，擁有者會讓人非常羨慕」！

沈慶京表示，集團旗下不論是生產、服務或者是房地產都將會面臨碳權、碳稅的成本威脅問題，若只期待2050年的淨零碳排似乎過於樂觀，所以現階段只能盡更大的努力面對問題。

沈慶京也談到，目前集團不論是即將興建、位於京華城舊址的商辦大樓、或是信義區「陶朱隱園」都有將綠化視為重要目標，這是集團多年來一直注重的領域。他強調，這不只口號更是行動，威京總部集團嶄新的CIS將以天空淺藍展示對於環保的重視，海洋深藍傳達生物多樣性，大地綠堅守吸碳抗暖，保護地球，希望可以帶動全球在節能減碳、吸碳抗暖方面做出更大的貢獻。

值得一提的是，今日海基會董事長許勝雄會後受訪時，也對陶朱隱園的綠化大為讚許，他表示，希望各界可以拿出更多的關注在地球暖化，惟場邊被問到是否有意入手，他則幽默回應，「不知道價格如何、但好像不便宜，但它的綠化比非常高，擁有的人會讓人非常羨慕」！

另外，沈慶京也提到，未來即將在京華城舊址興建的商辦大樓，將會創造出10000個就業機會。

目前京華城土地案已經完成銀行聯貸，據悉，是由新光銀行籌組，四年總貸金額149億元，利率約2.25%，最近才籌組完成，與當初規劃相比，少了約200億元。

今日活動現場也邀請多位產業大老，包括有安泰銀董事長丁予康、台達電(2308)董事長海英俊、台化(1326)董事長洪福源、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、海基會董事長許勝雄、工商協進會理事長林伯豐、華南銀行董事長張雲鵬、台塑化(6505)總經理曹明等。