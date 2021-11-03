裕日車(2227)搶攻第四季旺季車市，旗下主力車款之一的SENTRA推出限量的「黑帶魅力版」特仕車並請來奧運柔道男神楊勇緯擔任SENTRA年度代言人。裕日車總經理蔡文榮指今年車市看穩，期望藉由SENTRA的質感提升獲取市場認同，月銷售目標由600台提升至800台，至於旗下車款也尚未漲價，將先靜觀其變。

裕日車總經理蔡文榮表示，9月整體台灣車市比8月下滑，主要是進口車受到缺晶片影響，公司的進口高級車品牌INFINITI也有熱門款缺車，但國產車目前暫不缺車，自家國產車的晶片及車源到明年1月都可足夠。

針對今年車市，裕日車總經理蔡文榮預估第四季仍穩，全年車市估在43.5~44萬台，力拚與去年高檔持穩。

針對和泰車率先對明年的部分進口車款漲價，蔡文榮指目前國產車暫未漲價，仍靜觀其變。裕日車總經理蔡文榮表示，國產車漲價要觀察競業是否調漲，以及日本原廠要求漲價等因素，隨著缺晶片以及成本增加，若是日後漲價對於車市將是較為健康的發展。

大陸轉投資方面，東風日產今年銷售可能低於目標，但該公司仍期望力拚今年獲利持穩。第三季東風日產對裕日車之獲利貢獻估與第二季相差不多。裕日車將於下周公布季線。

晶片短缺影響進口車銷售狀況，10月整體新車掛牌數3萬5297台，較去年同期衰退11.3%，也比9月下滑14.2%，今年車市表現力抗疫情衝擊，表現不錯，1~10月整體台灣車市達36萬9449台，年增1.1%。

裕日車旗下NISSAN品牌的ALL NEW SENTRA自改款上市以來廣受好評，在中型房車市場上占有一席之地，上市一年銷售即破萬台。裕隆日產特別邀請奧運柔道男神楊勇緯擔任NISSAN ALL NEW SENTRA年度代言人。

本次推出NISSAN ALL NEW SENTRA「黑帶魅力版」，打出升級不加價限量300台，享舊換新76.4萬元起優惠價。自即日起至2021年11月30日止，購車即贈送SHARP水波爐等優惠。