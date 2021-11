裕日車(2227)搶攻第四季旺季車市,旗下主力車款之一的SENTRA推出限量的「黑帶魅力版」特仕車並請來奧運柔道男神楊勇緯擔任SENTRA年度代言人。裕日車總經理蔡文榮指今年車市看穩,期望藉由SENTRA的質感提升獲取市場認同,月銷售目標由600台提升至800台,至於旗下車款也尚未漲價,將先靜觀其變。

裕日車總經理蔡文榮表示,9月整體台灣車市比8月下滑,主要是進口車受到缺晶片影響,公司的進口高級車品牌INFINITI也有熱門款缺車,但國產車目前暫不缺車,自家國產車的晶片及車源到明年1月都可足夠。

針對今年車市,裕日車總經理蔡文榮預估第四季仍穩,全年車市估在43.5~44萬台,力拚與去年高檔持穩。

針對和泰車率先對明年的部分進口車款漲價,蔡文榮指目前國產車暫未漲價,仍靜觀其變。裕日車總經理蔡文榮表示,國產車漲價要觀察競業是否調漲,以及日本原廠要求漲價等因素,隨著缺晶片以及成本增加,若是日後漲價對於車市將是較為健康的發展。

大陸轉投資方面,東風日產今年銷售可能低於目標,但該公司仍期望力拚今年獲利持穩。第三季東風日產對裕日車之獲利貢獻估與第二季相差不多。裕日車將於下周公布季線。

晶片短缺影響進口車銷售狀況,10月整體新車掛牌數3萬5297台,較去年同期衰退11.3%,也比9月下滑14.2%,今年車市表現力抗疫情衝擊,表現不錯,1~10月整體台灣車市達36萬9449台,年增1.1%。

裕日車旗下NISSAN品牌的ALL NEW SENTRA自改款上市以來廣受好評,在中型房車市場上占有一席之地,上市一年銷售即破萬台。裕隆日產特別邀請奧運柔道男神楊勇緯擔任NISSAN ALL NEW SENTRA年度代言人。

本次推出NISSAN ALL NEW SENTRA「黑帶魅力版」,打出升級不加價限量300台,享舊換新76.4萬元起優惠價。自即日起至2021年11月30日止,購車即贈送SHARP水波爐等優惠。