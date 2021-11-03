較高的售價以及電動車(EV)銷售強勁，讓德國汽車製造商BMW集團周三交出超過分析師預期的財報，第三季淨利年增42.4%，來到25.8億歐元(約29.9億美元)。

該豪華汽車製造商今年曾表示，由於全球半導體晶片短缺，預計2021年將減少生產至多9萬輛汽車。第三季，該公司交車量下降12.2%，為53.5萬輛，但營收仍增長4.5%。該數據涵蓋了集團的BMW主力品牌、MINI和勞斯萊斯汽車。

在1~9月期間，電動車銷售量幾乎較去年同期倍增，來到23.2萬輛。

BMW指出，較好的產品組合，新車良好的定價，以及二手車穩定的定價趨勢，皆協助了公司業務的財報表現。第三季汽車部門的稅息前獲利率(EBIT margin)為7.8%，摩托車部門則為6.1%。

根據汽車業協會的資料，在7~9月裡，德國各地客用轎車的產量比2019年水準低了35%。

儘管如此，BMW集團第三季營收年增4.5%，為274.7億歐元；稅前利益為34.2億歐元；EBIT為28.8億歐元，年增49.8%；淨利為25.8億歐元。

BMW也將全年EBIT獲利率目標維持在9.5~10.5%之間，並表示，將透過減少雇員數量來達成此一目標。

財務長Nicolas Peter表示，正在前往全年財測的路徑上，並預期在2021年之後，半導體供應將繼續為一議題。