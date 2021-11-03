針對大寮區、仁武區2所私立幼兒園不當對待幼兒事件，高雄市教育局3日表示，因違規情節重大，加重裁處停辦並公布負責人與幼兒園名稱，分別是大寮區私立加恩幼兒園與仁武區私立彼得魚幼兒園，教育局將協助輔導幼兒家長轉介至其他幼兒園。

教育局表示，經查，大寮區私立加恩幼兒園確有拍打等不當對待多名幼兒行為屬實，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦1年，並公布負責人黃志倫姓名及幼兒園名稱。此外，教育局主動稽查同一負責人所屬之2所幼兒園，違反班級樓層及人數配置，另依同法處罰緩。

此外，有關仁武區私立彼得魚幼兒園午休時教保員不當對待幼兒，經查，這家幼兒園確實以不當方式對待多名幼兒，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦6個月，並公布負責人姓名：廖約翰，及幼兒園名稱。

教育局表示，零容忍不當對待幼兒是全民共識，會持續加強把關、主動稽查幼兒園，並依法加重裁處不當對待幼生之幼兒園，以確保幼兒都能在安全健康的環境中學習與成長。