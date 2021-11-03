散裝船龍頭慧洋（2637）10月合併營收20.87億元，月增22％，連續7個月創歷史新高，累計前10月合併營收達150.7億元。慧洋同步公告自結獲利，受惠中小型船舶運價穩定，帶動10月營業利益達11.05億元、月增37％，稅前盈餘為10.32億元，自結每股稅前盈餘為1.38元；累計前10月稅前盈餘為61.76億元，自結每股稅前盈餘為8.27元。

慧洋表示，主要船型以載運穀物等中小型船舶為主，第四季進入北美穀物出口旺季，中小型船舶運價指數保持穩定，10月底BHSI指數為1972點，相較10月最高點跌幅僅為4.36％，且10月BHSI指數平均仍較9月增加8.11％，10月自結營收及獲利仍創下新高，同時看好今年全年換約漲幅可達七成，明年更加穩健樂觀。

在船隊布局方面，慧洋10月底董事會再次通過新船採購案，預計以不高於7000萬美元（約新台幣195億元），向今治造船廠增購兩艘高規格節能減碳散裝貨輪（Supramax / 64000 DWT），慧洋船隊總計高達134艘船舶，平均船齡為7年，新造船訂單則有17艘，受惠過去長久以來與日本造船廠維持穩定訂船政策的友好關係，使慧洋成為市場上少數仍能持續預定新船的散裝業者。