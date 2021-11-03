受到新疆人權事件的影響，中國太陽能霸主隆基股份驚傳有產品在美國邊境被扣留。對此，隆基股份3日表示，目前相關情況正在進一步核實。今年8月間，晶科能源、阿特斯、天合光能等中國太陽能製造商的組件也曾發生過被美國海關扣留的情況。

近年崛起的隆基股份為全球市值最大的太陽能組件生產商，總市值超過人民幣（下同）5千億元，今年股價累計大漲近3成。但3日消息傳出後，A股上市的隆基股份股價重跌8.98％，報91.0元。

陸媒3日元援引外媒報導，太陽能廠隆基綠能科技(簡稱隆基)可能成為最新一家產品被美國海關和邊境保護局扣留的中國企業。近月晶科能源、阿特斯陽光電力、天合光能均傳出，美國政府因擔心這些公司的產品可能含有由新疆強迫勞動生產的材料，美國海關決定將這些公司進口到美國的太陽能板產品扣留。

另外，投行Roth Capital Partners在2日也發布最新報告指出，隆基已經收到通知，旗下輸美產品將遭美國海關扣留。

報導稱，今年6月23日，美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，將太陽能板材料多晶矽的五家中國企業納入貿易黑名單，包括合盛矽業、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬、新疆保利協鑫能源以及新疆生產建設兵團等。要向這些實體出口的美國公司，必須事先獲得美國政府批准。

報導指出，來自新疆的「多晶矽」原料產能占全球近五成，多晶矽是製造太陽能電和半導體主要材料，Roth表示，任何拘留都將抬高美國對太陽能電池板的成本和需求。