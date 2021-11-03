全球數位經濟課稅方案（方針一）及全球最低稅負制（方針二）預計將於2023年後開始在包容性架構的136個承諾國家全面推行。

考量2023年新稅制將實施，資誠提醒台灣跨國集團應盡快從三大面向啟動企業因應措施，包括整體性的針對目前的控股架構、交易模式及集團的利潤配置分析相關應對策略，還有評估架構所在國影響，以及根據最低稅負制規則的不同變化，啟動方案規劃。

有鑑於OECD提出的全球數位經濟課稅方案及全球最低稅負制的租稅改革，資誠聯合會計師事務所於3日舉辦「數位經濟課稅及全球最低稅負制對台資企業稅務的影響及因應」研討會，邀請各方稅務專家說明當地政策方向及探討台資企業因應策略。

財政部國際財政司司長李雅晶表示，台灣在全球租稅改革的潮流下，必會跟上國際間的腳步。國內相關部門也將積極著手並了解相關制度可能對台商跨國集團產生的稅負影響，並針對新的國際法規討論國內稅收制度可能需要的調整及改變。

PwC全球國際稅主持合夥人Bernard Moens指出，美國已表態支持OECD的方針一及方針二方案，期望透過全球一致性的課稅原則可一定程度降低國際間課稅原則的不一致性，但新的課稅原則也將造成國際稅制的複雜性。Bernard Moens提醒台商須注意近期美國稅改討論的方向，特別是可能提高的美國公司所得稅率，利息費用扣抵計算方式，及BEAT稅率的提高，都將是集團須注意並提早進行試算來準備可能的因應方案。

另外，PwC Netherlands國際稅務副總Pieter Janson表示，歐盟將會依據 OECD 的時程表，預期在2021年12月底針對方針二推出歐盟稅務指令(EU directive)，細節的規定將預計在2022年底達成歐盟國之間的共識，法規正式開始生效的時間應該會是在2023年。針對歐盟某些國家股利所得免稅的制度及沒有實質的空殼公司，也可能會有相關法令的變動。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，現行的國際租稅制度將面臨徹底的改變，而各國也將會陸續修改或制定符合方針一及方針二的新課稅制度。而要面對這些改變作出調整，需要一定的時間。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務會計師范香琴提醒，除了全球最低稅負制之外，台灣也將在2022年8月前公布受控外國公司（CFC）法令的實施日期，企業必須同時評估台灣及國際的反避稅新制的影響，並持續關注各國政府後續可能的調整方向，思考完整的因應策略。

從中國大陸、香港、新加坡觀點 探討對台資企業的影響與因應PwC China國際稅務合夥人Kevin Wang及亞太區移轉訂價主持合夥會計師Jeff Yuan表示，中國大陸也表態支持並且會積極參與相關的國際間落地討論。

PwC Singapore國際稅務合夥會計師Tay Lek Tan及移轉訂價合夥會計師Jie Hong Liao 提醒，新加坡政府已積極研究方針一及方針二將對新加坡可能帶來的影響，特別是針對在新加坡享受租稅優惠的企業，新加坡政府也將研討相關策略，建議台商密切注意相關的法令變動。

PwC Hong Kong國際稅務合夥會計師Charles Chan指出，香港被列入歐盟的灰名單受當地政府高度關注，再加上全球最低稅負制的影響，香港政府將重新檢視境外所得課稅制度，並進行一定程度的修改。

曾博昇強調，在台灣CFC及全球最低稅負制實施後，台資企業將面對一個完全不同的國際租稅環境，過去的控股架構、交易模式、智財權模式、利潤分配方式都可能不再適用，跨國企業需要諮詢相關專業，即時掌握法令變動，制定調整策略及行動方案，以因應此一國際租稅重大變革。