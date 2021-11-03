新竹縣政府為了促進青年參與，即將舉辦一系列免費參加的青年培力講堂，首場邀請「做工的人」作家林立青，分享如何成為「說。故事的人」，未來還將有手機攝影、故事行銷共5場次講座，期望培訓更多人透過有感、有溫度的方式，敘述新竹縣。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣民平均年齡輕，也是一座年輕的城市，期望藉由免費的青年培力課程，開啟青年透過不同方式，說家鄉故事的能力與熱忱。新竹縣政府教育處長楊郡慈指出，青年培力講堂除了邀請林立青之外，也邀請島內散步旅行社共同創辦人魏兆廷、沐育文化總監施景耀、手機拍片達人貝克大叔、本町影像導演梁帥，分享不同主題講座。

首場講座於11月14日登場，由林立青分享「說。故事的人」，林立青作品「做工的人」獲改編同名劇集，今年獲得第56屆金鐘獎最佳迷你劇集獎，將透過表達力、觀察力等方式，啟發在地青年批判性思維的能力。

除此之外，第2場講座為「故事行銷力」、第3場「挖掘家鄉魅力技巧」，第4場「現學手機拍片」、第5場「捕捉溫度感」，分別藉由文字、影像等方式，由講師們手把手帶領，以說故事方式獲是影像捕捉技巧，從不同視野，敘述家鄉事。

新竹縣教育處表示，青年培力講堂5場講座名額，每場各限定40人，歡迎青年踴躍參與，詳情可洽「新竹縣政府教育處青年事務科」臉書粉絲專頁查詢，或電洽青年事務科03-5518101分機2895。