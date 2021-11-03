2021年來到現在剩下兩個月的時間，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，公佈在此期間十二星座的財運排行榜，其中財運最旺的射手座、天蠍座、魔羯座的人在事業上會相當亮眼，正財運大發。

財運指數：兩顆星【處女座、 雙魚座】

最近出門買東西應該很有感，物價居高不下，以前還能天天一杯咖啡，現在只能強迫自己一周買兩次，其他物品也不在話下，只要一睜開眼就是要花錢的節奏。在無法開源的狀態下，只好逼自己減少開銷，買東西之前盡量多比價，不然就是趁著特殊節日先多買囤貨。並且只採購必需品，那些想要的就先省起來吧。另外，在投資理財方面，要先做好功課，問問身邊有經驗的人，不要貿然投資，最後結果可能是賠了夫人又折兵。雖然自身財運不佳，但是你可以多親近財運不錯的星座朋友，還是有機會蹭到他們的好運氣喔。事不宜遲快約五顆星的「射手、 天蠍、 摩羯」，週末喝個下午茶吧。

財運指數：三顆星【牡羊座、 金牛座、 水瓶座、 獅子座】

一路到年底，你的財運狀況比較趨向平穩，不會再有大起大落、令人心情緊張的狀況發生，只要你在自己的工作崗位上穩穩的發揮所長，盡自己的本分做事，那麼公司的獎金肯定少不了你一杯羹。領導也會將你為公司盡心盡力的表現看在眼裡，在下一批升遷名單中一定會有你的名字。如果你是自己經營電商，一路到年底你的訂單也會穩穩地收，因為你帶貨、選貨的眼光獨到，對商品的品質也很要求加上親切的服務，讓你的客源穩定，老客戶還會接二連三的帶新人來跟你捧場，讓你業績翻倍。如果你想增加偏財收入，可以跟偏財運較佳的朋友多多交流喔。多留意身邊四顆星的「天秤、 雙子、 巨蟹」朋友，請他吃油嫩燙手的炸雞腿，你或許會有意想不到的收穫。

財運指數：四顆星【天秤座、 雙子座、 巨蟹座】

從現在到年底，你會慢慢發現自己的財運正在慢慢上升中，有很多資金都會在這個期間流進你的帳戶中，這都要感謝今年一直不斷努力的自己，是那個勤奮不懈的你造就這驚人的成果。開銷方面懂得節流，不隨意花錢，因此因此今年順利存下不少錢。而關於偏財方面，你於方桌上的偏財運令人驚喜，在遊戲裡贏錢的雞運特別多；記得買些彩券，你中獎的機會非常高。更會有貴人提供你靠譜的理財投資消息，可要記得和財運兩顆星的「雙魚座、處女座」朋友分享，若是有錢進帳，他們未來也絕對會回報給你的。

財運指數：五顆星【射手座、天蠍座、魔羯座】

一路到年底，你因為在工作、事業上表現亮眼，讓你的正財像八爪章魚一樣穩穩黏著你，固定收入應付生活開銷絕不是問題。加上最近你身邊貴人不斷，時常邀請你參加聚會，多方曝光之下，讓你在業界小有名氣。更不乏長輩、朋友饋贈給你的禮物與財運紅包；約你出門吃飯喝茶的朋友，個個搶著幫你買單。你整個人就像個吸金的聚寶盆。記得，受到如此多的寵愛好運與財富，除了心存感謝之外，也可以用另種方式回饋、或是不求回報的幫助有需要的人，如此正向循環下去，你身邊的氣場就會越來越好。如此的好運氣，不要忘了多提拔身邊需要幫助的親友喔。這樣你的福報會更深厚。

【本文經作者艾菲爾老師授權，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】