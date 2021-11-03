網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，一直以來風波爭議頻傳，加入「直播天王」連千毅的團隊後更是話題不斷，3日他又突然上傳自拍影片邊大哭邊向是MOMO親子台的「香草姐姐」告白：「宜軒，我想知道妳是如何看待我的…」，過去他就曾多次公開向女方示愛，如今聲淚俱下也被虧：「好暈」。

鄧佳華長達2分鐘的影片不斷落淚，向香草姐姐深情喊話：「我想知道，妳的答案是不是肯定我？還是否定我，我都想知道。宜軒，我是真的很愛妳，我從來不曾愛過其他女生，妳是最特別的！妳是不一樣的！」講到激動處更忍不住摘下眼鏡痛哭。

鄧佳華聲淚俱下告白。（圖／翻攝自鄧佳華臉書）

鄧佳華告白：「宜軒，我真的很想跟妳在一起，我很希望可以追求到妳，在我心中妳是最美麗的女生，就算妳討厭我，那也無所謂，至少我們可以當朋友，宜軒…一生一世，只愛妳一個。」然而一番癡情表現卻遭嗆：「夠了」、「Bgm太大聲了啦」，還有網友無情嘲笑，「哈哈哈哈哈哈哈哈」。

事實上，日前鄧佳華才標註直播主「琳琳」鄭怡琳，曬出合照問道：「琳琳我能追求到宜軒嗎？」女方也不客氣打臉回應：「老實說，真的追不到」，讓鄧佳華氣回「口不擇言」，鄧佳華發布影片後又忍不住坦言「急著想去MOMO親子台找宜軒談」，讓網友都看傻眼。