新北林口阿嬤8月27日帶著8歲孫女失聯8日，僅留字條說要下南部玩，事後家屬心急如焚上網尋人，對阿嬤提告「略誘罪」。近日，因家屬撤告，檢察官考量動機與證據之下，予以不起訴處分。

回顧案情，警方當時調查，女童患有關節炎必須定期吃藥打針，阿嬤疑不滿治療方法，認為要靠「宗教力量」，因此和親友起了爭執，阿嬤在8月27日留下一張字條，說要帶孫女到嘉義，原先表示3天後會返家，3天後家屬卻苦等不到阿嬤與孫女，加上祖孫倆沒帶手機，家屬因此向警方報案協尋，並在網路上求助。

林口分局警方接獲報案後展開調查，通報嘉義市警局第二分局協助調閱監視器，嘉義警循線調閱，發現嬤孫2人有在嘉義足跡，但8月30日搭乘客運返回桃園，警方接獲通知時2人已失聯多日，家屬在情急無奈之下對阿嬤提告「略誘罪」。

林口警在9月2日成立鷹眼小組，並報請新北地檢署王江濱檢察官指揮偵辦，透過雙向通聯分析，在同月3日晚間7時桃園區出租套房尋獲嬤孫，祖孫身體健康、狀況良好。

林口分局長陳忠龍表示，警方尋獲阿嬤當下，阿嬤情緒激動，放聲大哭，看的出來愛孫心切，至於為何會帶著孫女離家這麼多天，可能是因為祖孫相處的家庭問題，目前整起事件尚須調查；林口警方今日上午將阿嬤移送，面對媒體包圍詢問，阿嬤放聲大哭，不能言語，全身癱軟，阿嬤最後在警方攙扶下上了警車。