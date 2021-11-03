詐騙集團騙取民眾血汗錢的話術日新月異，銀行行員是第一線直接把關，台中市警第二分局近來自製「防詐騙圖卡」提醒行員，針對「匯款至不認識的個人帳戶或境外帳戶」、「甚少辦理臨櫃提匯款，突至銀行大筆提匯款」「突設定約定轉帳、辦理網路銀行、解除定存、保險」等40歲以上民眾加強關懷，警民合作聯手防詐騙。

台中市警第二分局指出，轄區內的金融機構今年迄今共阻詐13件，金額達1仟1百餘萬元，分局長陳家銘3日親自帶隊至銀行，化身「防詐團」與銀行櫃檯員交流，分享最新的詐騙手法，聯手建構阻詐防護網，大多行員表示，幫民眾守住血汗錢，也是功德一件。

警方大數據分析發現，近來銀行臨櫃匯款常見詐騙類型為「假交友投資真詐財」，詐團透過社群網站或通訊軟體，以「噓寒問暖」等假交友方式卸下被害人心房，再以「高報酬」「穩賺不賠」的投資標（如虛擬貨幣、未上市股票、海外期貨等）等散播假投資訊息，詐騙被害人。

警方指出，被害人誤信詐團，不知這些投資網站、APP都是虛設，一旦以為自己獲利想要出金時，即以「提現需繳交保證金」等各種名目刁難，將帳號鎖起來，或關閉該假投資網站，被害人發現無法登入該APP，或該APP已下架，才發現被騙。

警方表示，民眾若發現可疑提（匯）款隨時通報所轄派出所或撥打110，警方將啟動詐欺即時聯防機制，由偵查隊及區域聯防之派出所共同組成「詐欺聯防宣導團」進行阻詐，與金融機構聯手破解詐欺集團的話術，保衛市民的財產。

台中市警第二分局長陳家銘呼籲，多一份查證少一份損失，民眾若接獲久未聯絡之親友有急用要借錢，國外的網友要求投資，或假檢警要求監管帳戶，至銀行臨櫃辦理提匯款時，遭對方要求對於行員關懷提問，要以「買房子」、「買車子」、「要匯給國外親戚」等語來矇騙行員，就表示你已陷入詐欺集團的話術當中，對於行員的善意提醒可立即向親友或165查證，避免受騙上當。