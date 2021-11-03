張泰山馬上在募資平台下單購買襪子捐贈千秋國小少棒球員。（盧金足攝）

穿在腳上，暖在心裡！「X Merry Young快樂襪」穿好襪做好事。（盧金足攝）

張泰山脫下鞋子，露出雙腳穿的正是「快樂襪」。（盧金足攝）

愛心家園身障青年投入「X Merry Young快樂襪」穿好襪做好事，但品牌上市亟需募資，3日開跑活動，「森林王子」張泰山站台力挺，以自己曾獲「新人王」鼓勵瑪利亞心智障礙青年，只要勤奮努力，「Merry Young 快樂襪」會成為今年的新人王；他也馬上在募資平台下單購買襪子送給千秋國小少棒球員。

強棒出擊！目前擔任棒球教練的張泰山，以實際行動幫助瑪利亞青年開一間襪子店「Merry Young 快樂襪」，張泰山表示，瑪利亞青年有創意有愛心，這是一雙雙非常有愛的襪子，他還脫下鞋子，露出雙腳穿的正是「快樂襪」。

張泰山表示，他和小孩子都穿「快樂襪」， 優質商品打造一間「Merry Young 快樂襪」，現在募資的地基已完成，匯聚各方愛心，產品在平台上架，朝夢想前進。

張泰山回憶起1996年新人王之爭當年，就是頒給「無名」新秀的自己，鼓勵瑪利亞心智障礙青年，勤奮努力他們創作的襪子一定會慢慢被大家知道，「Merry Young 快樂襪」品牌一定在市場大放異彩。

「開箱！」張泰山與藝術創作者小湘共同開箱「老鼠的音樂會」主題耶誕節快樂襪禮盒，並與四名輕、中度心智障礙瑪利亞青年藝術創作者互動，張泰山在募資計畫首日就在嘖嘖募資平台下單贊助公益方案100雙，耶誕送愛千秋國小少棒隊。

千秋國小少棒球員接到這份來自心智障礙青年的藝術創作禮物鼓舞自己突破困境，能盡己之力做公益的心情體悟。

張泰山在場帶領千秋國小少棒球員接棒未來，一起強棒出擊呼籲社會大眾上嘖嘖募資平台 搜尋「Merry Young 快樂襪」品牌上市募資計畫，即日起至12月6日贊助方案就能幫助瑪利 亞青年開一間快樂襪子店自立生活。