新北市林姓阿嬤8月聲稱要帶8歲外孫女說回嘉義老家，卻就此失聯，因女童患有關節炎，女童父母擔心孩子遭遇不測，因此怒告阿嬤涉嫌略誘罪，新北地檢署今偵查終結，認定阿嬤罪嫌不足不起訴。

8月27日林口區一位阿嬤帶著孫女到嘉義出遊，原先表示三天後會返家，但3天後女童的家屬卻苦等不到阿嬤與孫女，趕緊向警方報案協尋，並在網路上請求網友們協助，對阿嬤提告略誘罪，警方9月3日在桃園找到嬤孫倆，2人都平安無恙。

阿嬤到案後供稱，孫女患有兒童期關節炎，目前還在治療中，每周日需服藥，每2周需打一次生物針劑，她害怕打針，所以主動說不想回林口住處也不想打電話給父母，所以才把她帶到桃園租屋處，「我是真心疼愛孫女，並心疼她的身體」。

檢方調查，阿嬤有留紙條給女兒表示要帶孫女到嘉義住3晚，並有打電話告知女婿，客運轉運站監視器畫面也證實，阿嬤確實有帶孫女到嘉義，認為阿嬤未考量到孫女需固定到醫院看診、用藥及其父母的意願，行為雖有所不當，但女兒表示，「阿嬤真的很疼小孩」，並具狀撤回告訴，認定阿嬤主觀上無略誘犯意，因此處分不起訴處分。

至於阿嬤以他人名義在桃園租屋，涉及偽造文書罪部分，檢方予以緩起訴處分，條件是得服義務勞務60小時。