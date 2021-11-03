苗栗縣議員劉順松希望工務處即早確認造橋交流道位置。（謝明俊攝）

苗栗縣議員陳品安要求工務處加強西濱平面道路照明。（謝明俊攝）

苗栗縣議員禹耀東不滿中山路路口改善工程，要求工務處實地會勘。（謝明俊攝）

苗栗縣議會第19屆第6次定期會，3日展開縣府各局處工作報告，首日由工務、水利2處首先上場。其中造橋交流道及頭份第2交流道目前規畫進度，是議員們質詢重點，尤其是造橋交流道事涉增列預算問題，以及頭份第2交流道選址所在，工務處表示已進入期末報告階段，將請中央派員協助審查意見。

苗栗縣議會定期會議程，3日由工務處長古明弘及水利處長楊明鐃分別提出報告並備詢。工務處報告中，爭取中央核撥經費興建雪霸國家公園至雪見道路，是苗栗縣原鄉最後的1哩路，工程起點從苗62─1道路，大興村大坪地區山稜線海拔高度約936公尺，向東南延伸後，跨越大湖溪，銜接中興村新興新竹林管處司馬限駐在所，工程完工後將可串聯泰安鄉前山及後山區域，有效縮減交通時間及促進觀光發展。

水利處工作重點則在縣內多個汙水下道系統接管進度、前瞻計畫水環境建設相關工程，以及縣內18鄉鎮市公園綠地建置進度等，其中，苗栗縣綠光風自行車道，北端竹南與新竹香山相接段，由中央補助712萬元業已完工，目前等待新竹端完工後，即可與新竹市海岸自行車道銜接，形成完整的竹苗海岸自行車路網。

縣議員羅貴星質詢工務處，有關查核委員出席費由過去每人每天2500元，提高至6500元，總預算由58萬提高78萬元，工務處長古明弘答詢表示，因縣府要求提高查核機制，所以從明年起提高查核委員出席費預算，以增加查核能量。

縣議員劉順松則詢問工務處，有關造橋交流道的確切位置以及聯外道路拓寬相關議題，都是鄉親關心重點。古明強答覆，造橋交流道業經行政院長蘇貞昌親自會勘核定，目前因原有過磅站以及交流道聯外道路苗14線等工程，總工程費將超過20.8億元，目前將進行第2次說明會，以聽取當地居民意見，納入整體規畫中。

縣議員黎煥強則針對頭份第2交流道選址進度如何？頭份大橋整修進度？等議題質詢工務處。古明強答覆，目前頭份第2交流道選址共有3個方案，並需考量與當地產業發展結合，由於目前中央已確定五楊高架延伸案，可能會將頭份第2交流道納入，審查意見報告將請中央指派專家協助審查，再作最後定案。至於頭份大橋整修工程，將在11月中旬上網招標，施工時是否可以維持局部通行，將視工程狀況調整。

縣議員湯維岳則針對苗栗市汙水下水道工程接管狀況？以及苗栗市行人空間改善工程等提詢，水利處長楊明鐃回答苗栗市汙水下水道接管將可望在明年5月全部完成，至於苗栗市路口改善工程將依序改善完成。不過，縣議員禹耀東則不滿工務處整修國華路、中山路口方式，將寬廣的大路口改窄，是基於什麼原因？要求工務處擇期辦理現場會勘。

縣議員陳品安則希望工務處增加各公所路燈裝設，例如台61線西濱快速道路苑港段平面道路照明非常不足，縣議員黃芳椿也指出銅鑼至三義段樟樹高架橋前，20年來都沒有照明設備，希望能加裝以利民眾來往交通安全。