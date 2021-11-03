正德海運（2641）董事會3日通過110年前三季財報，受惠運價持續上漲，加上換約後租金大幅攀升，第三季交出三率三升、創新高的好成績，前三季獲利已超過去年全年，第三季單季EPS達0.66元，累計前三季EPS達1.35元，創新高。

正德第三季合併營收為3.71億元，季增26％、年增92％，營業毛利為1.47億元，季增53％、年增174％，稅前盈餘為1.17億元，季增47％、年增278％，EPS為0.66元，較第二季EPS 0.48元成長。

累計前三季合併營收為8.59億元，年增49%，毛利率33.19%，稅前盈餘2.17億元，年增178%，EPS為1.35元。

此外，正德董事會再通過新造船計畫，預計以不高於6500萬美元建造兩艘4萬噸輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy／40000 DWT），累計正德今年共有6艘新造節能環保船訂單。

船隊規畫方面，由於今年第二季起二手船舶交易市場熱絡，正德第四季將有一艘現有船加入船隊，及10月處分一艘舊船，截至年底正德船隊達到18艘，公司船隊競爭優勢進一步提升。預計自2023年第一季起，高規格節能減碳船將陸續加入營運，以符合IMO最新環保節能規定，並擴大營運規模。

正德表示，目前市場仍是一船難求，租家都是來要求續約，全球供應鏈危機看不到盡頭，塞港更加嚴重，預期第四季運價可望維持第三季歷史高檔水準，業界判斷疫情、塞港情況、造船速度，並非能立即改善，至少明（2022）年散雜貨輪航運市場景氣均將維持目前熱度。

由於過去三、五年業界新造船數量偏低，疫情過後運量大幅回補、海事相關維修、保養、備件、供貨不順、船員延長更替之疲態、隔離時間、塞港問題難解，庫存偏低搶購，循環拉長，加上美、中兩國擴大基礎建設帶動原物料與大宗物資需求，國際海事組織（IMO）對最新環保法規的碳排放規定將於2023年正式上路，預計將影響海上約八成船舶，海上運輸供需失衡恐在未來幾年將成為常態。