全球瘋ESG投資，為了讓小資族也能輕輕鬆鬆參與ESG行情，元大證券12日舉辦「一小時，布局ESG掌握投資趨勢」免費線上講座，邀請元大投顧市場研究部分析師及元大小資頻道主播共同解析ESG未來趨勢，以及如何用銅板價聰明投資ESG高股息股。

氣候暖化對自然環境、社會及全球經濟會產生嚴重影響，環境風險已成為當前全球必須面對的難題，如果不正面回應，首當其衝的就是企業本身。

因此，美國拜登政府一上台就積極推動綠色新政，全球知名的科技企業如Google、蘋果、微軟、台積電、台達電等也紛紛加入再生能源倡議組織。未來企業在營運的同時，必須兼顧社會環境保護的責任，再也不能迴避。

這股趨勢讓包含環境 (E)、社會(S) 及公司治理(G)，ESG指標投資蔚為風潮。重視ESG 概念的企業，除了擁有透明的財報，也包含穩定、低風險的營運模式，長久的表現也會相對穩健。

ESG將「愛地球、企業營運」，兩者綁成命運共同體，愛地球不再只是環保團體的使命，而是企業未來生死存亡的命脈。ESG為的是人類永續的明天，支持永續ESG，讓每一筆投資都成為良心企業的後盾，用投資來改變全世界。

ESG投資風正起飛，投資人如何將有限的資金，投資ESG企業的未來？元大證表示，近期剛上市的「元大ESG高股息N」（020029）提供給對ESG高股息股有興趣的投資人一個新的投資機會。該檔ETN專注投資20檔上市ESG高股息企業的指數投資證券，具有單價低，免選股特性，小資族和沒有時間看盤選股的投資人皆可輕鬆入手。在低息環境下，「ESG+高股息」是未來投資最聰明的方式。

元大證指出，「一小時，布局ESG掌握投資趨勢」線上講座將於12日下午3點半到4點半舉行，課程免費，有興趣的投資人可上元大權證網或掃描QR-code下載APP線上報名。