每年耶誕節前夕，許多美妝品牌會推出節慶限定商品，其中「倒數月曆」更是許多美妝愛好者爭相收藏的限量品，今年Jo Malone、PAUL & JOE、迪奧、SABON、YSL、海洋拉娜、Acqua di Parma紛紛推出限量倒數月曆，精美的外觀讓人忍不住想入手珍藏。

▍1.Jo Malone星光聖誕倒數月曆

今年的倒數年曆以懷舊的針線盒回設計靈感，雙層抽屜式設計延續Jo Malone London的優雅品味，24個抽屜裡囊括香水，芳醇香水，沐浴露，香皂，潤膚霜，護手霜與迷你蠟燭等型態產品，天天帶來不同禮物驚喜。

Jo Malone星光聖誕倒數月曆。（邱映慈攝）

Jo Malone星光聖誕倒數月曆內容物：

1.忍冬與印蒿香水9ml

2.松木與桉樹迷你香氛蠟燭35g

3.香根草與黃金梵尼蘭芳醇香水9ml

4.英國梨與小蒼蘭香皂

5.牡丹與胭紅麂絨護手霜15ml

6.苦橙香水9ml

7.沒藥與零陵香芳醇香水9ml

8.鼠尾草與海鹽潔膚露 30ml

9.罌粟花與大麥香水9ml

10.烏木與佛手柑芳醇香水9ml

11.葡萄柚迷你香氛蠟燭35g

12.藍風鈴香水9ml

13.黑莓子與月桂葉潤膚霜50ml

14.青檸羅勒與柑橘香水9ml

15.黑琥珀與野薑花芳醇香水9ml

16.青檸羅勒與柑橘香皂

17.無花果與荷花香水9ml

18.英國梨與小蒼蘭迷你香氛蠟燭35g

19.茉莉與金盞花芳醇香水9ml

20.絲柏與葡萄𦢘芳醇香水9ml

21.黑石榴迷你香氛蠟燭35g

22.鼠尾草與海鹽香水9ml

23.牡丹與胭紅麂絨潔膚露 30ml

24.英國梨與小蒼蘭香水30ml

▍2.PAUL & JOE 2021聖誕彩妝倒數月曆

PAUL & JOE「2021限量聖誕美夢倒數月曆」帶我們進入小時候的夢想世界，外盒與內盒設計有品牌設計師Sophie的兩隻愛貓Gypsy與Nounette相親相愛一起慶祝耶誕節的模樣，也結合了PAUL & JOE品牌象徵的西洋菊、與各種代表耶誕節慶的可愛小物。

PAUL & JOE 2021聖誕彩妝倒數月曆。（圖／品牌提供）

PAUL & JOE 2021聖誕彩妝倒數月曆內容物：

1.貓咪珠光唇膏2.6g

2.限量西洋菊保濕唇膏3.5g

3.粉紅香檳護唇膏6g

4.花漾晶亮唇釉6g

5.雙色限量眼彩2.2g

6.可可兔眼影蜜9g

7.果花紅茶指緣精華油4g

8.巴黎訂製限量修容餅4g

9.香檳金珍珠光隔離乳10ml

10.糖瓷絲潤隔離乳10ml

11.橄欖卸妝凝膠10g

12.橄欖臉部精華油25ml

13.橄欖化妝水25ml

14.橄欖保濕精華露25ml

15.法式保養身體油18ml

16.法式保養護手霜14g

17.波蘭小綿羊限量眼頰彩盒

18.櫻花粉西洋菊限量眼頰彩盒

19.櫻花粉西洋菊限量唇膏盒

20.繁花限量唇膏盒

21.迷你貓鯊夾

22.小橘貓純棉方巾

23.貓咪熱線化妝包

24.波蘭小綿羊束口袋

PAUL & JOE 2021聖誕彩妝倒數月曆除美妝品外，還包含節慶可愛小物。（圖／品牌提供）

▍3.迪奧2021繁花幻境聖誕倒數日曆

DIOR今年的倒數日曆由倫敦著名插畫藝術家Alice Shirley親自設計，以童話幻境為設計主軸，精美的外觀宛如藝術品，將於5家DIOR美妍專櫃與「DIOR線上旗艦店」極限量登場，禮贈摯愛或犒賞自己，絕對是年度最夢幻的耶誕珍藏。

迪奧2021繁花幻境聖誕倒數日曆。（圖／品牌提供）

迪奧2021繁花幻境聖誕倒數日曆內容物：

1.J'adore極蘊香氛5ml

2.J'adore香氛5ml

3.Miss Dior香氛5ml

4.Miss Dior花漾迪奧淡香水5ml

5.SAUVAGE曠野之心淡香水10ml

6.Dior HOMME淡香水10ml

7.香氛世家系列幸運時刻香氛7.5ml

8.香氛世家系列晚夏茉莉香氛7.5ml

9.Miss Dior玫瑰護手霜20ml

10.藍星唇膏#999緞光正紅1.5g

11.藍星唇膏#100杏仁烤奶1.5g

12.豐漾俏唇蜜#001 2ml

13.指甲油#999經典正紅7ml

14.超完美持久柔光粉底液5ml

15.超完美持久柔霧粉底液5ml

16.絕對搶眼飛翹睫毛膏4ml

17.逆時能量精華10ml

18.逆時能量奇肌霜15ml

19.精萃再生微導青春凝露10ml

20.精萃再生玫瑰微導精露10ml

21.精萃再生花蜜乳霜5ml

22.逆時能量超彈力亮眼精華5ml

23.精萃再生玫瑰潔顏乳10g

24.香氛世家系列蒙田30隨行香氛蠟燭85g

▍4.SABON 2021流金年華倒數月曆

對於SABON的所有幻想都盡收在SABON流金年華倒數月曆，每扇門後面都隱藏著美麗的力量。每一盒倒數曆都有兩個護手霜30ml正貨、兩款沐浴油50ml、兩款身體磨砂膏60g與各式沐浴香氛獻禮，可送給愛之人或送給自己的一份歡愉不羈的享受。

SABON 2021流金年華倒數月曆。（邱映慈攝）

SABON 2021流金年華倒數月曆內容物：

1.SABON經典沐浴油50ml

2.以色列綠玫瑰清爽濕紙巾

3.茉莉花語護手霜30ml

4.橙花漫舞身體磨砂膏60g

5.以色列綠玫瑰溫和淨化洗髮乳30ml

6.宣言系列香水以色列綠玫瑰8ml

7.二合一臉部純淨磨砂膏15ml薰衣草

8.茉莉花語棕櫚油香氛皂25

9.以色列綠玫瑰身體保濕潤膚霜15ml

10.白茶護手霜10ml

11.以色列綠玫瑰沐浴油50ml

12.復活草純淨卸妝油3ml

13.樟木薄荷護足霜30ml

14.白茶絲綢身體乳液50ml

15.復活草純淨死海泥面膜30ml

16.SABON經典身體磨砂膏60g

17.茉莉花語身體乳液50ml

18.宣言系列香水永恆經典PLV8ml

19.茉莉花語沐浴油50ml

20.玫瑰茶語護手霜10ml

21.以色列綠玫瑰棕櫚油香氛皂25g

22.二合一臉部純淨磨砂膏15ml薄荷

23.以色列綠玫瑰經典洗髮乳50ml

24.SABON經典護手霜30ml

▍5.YSL限量聖誕倒數日曆禮盒

今年的YSL倒數日曆中，包含了7款正品，還有各種經典商品的袖珍版，成就有史以來最豪華豐富的倒數日曆禮盒，每一格都開啟了驚喜無比的歡呼，跟著YSL BEAUTY一起一日日堆疊夢想，進入最奢華流金的節慶盛典。

YSL限量聖誕倒數日曆禮盒。（圖／品牌提供）

YSL限量聖誕倒數日曆禮盒內容物：

1.高訂腮紅刷

2.黑鴉片淡香精迷你版

3.奢華緞面漆光唇釉#618(正貨)

4.奢華緞面柔霧唇膏#112(正貨)

5.奢華緞面柔霧唇膏#107(正貨)

6.奢華緞面唇膏#93(正貨)

7.極效活萃澎潤能量露10ML

8.極效活萃夜光仙人掌超級精華7ML

9.奢華緞面唇膏#1966迷你版

10.時尚印記雪絨唇釉#201迷你版

11.奢華款濃捲睫毛膏迷你版

12.慾望巴黎淡香精迷你版

13.奢華緞面唇膏#21迷你版

14.奢華緞面柔霧唇膏#101(正貨)

15.情挑誘光水唇膏#91(正貨)

16.奢華款3D耀黑睫毛膏迷你版

17.情挑誘吻星鑽蜜唇膏#5(正貨)

18.時尚訂製香水#煙管褲裝迷你版

19.叛逆時尚防水眼線筆#01迷你版

20.奢華緞面唇膏#83迷你版

21.極效活萃嫩白精華7ML

22.自由不羈淡香精迷你版

23.時尚訂製香水#狩獵裝迷你版

24.超模聚焦光感妝前乳10ML

▍6.海洋拉娜奇蹟修護星願倒數月曆

「海洋拉娜奇蹟修護星願倒數月曆」中共有12件海洋拉娜經典產品，達到深層補水、潤澤舒緩、明亮肌膚的保養訴求。踏上令人驚豔的肌膚轉變之旅，探索讓肌膚綻放水潤光澤的秘密，迎接更好的2022到來。

海洋拉娜奇蹟修護星願倒數月曆。（圖／品牌提供）

海洋拉娜奇蹟修護星願倒數月曆內容物：

1.醒膚水30ml

2.濃縮精華露30ml

3.煥采醒膚面膜30ml

4.修護精華油5ml

5.煥顏彈力無痕精萃5ml

6.活膚水潤精萃5ml

7.濃萃修復眼霜5ml

8.緊緻精華頸霜15ml

9.修護唇霜9g

10.乳霜15ml

11.舒芙乳霜15ml

12.水凝霜15ml

▍7.Acqua di Parma耶誕倒數月曆

今年Acqua di Parma耶誕倒數月曆以Emilio Pucci充滿活力的繽紛印花裝飾，是專為耶誕期間設計的限定版本。一共有25扇窗，每天打開一扇窗戶，在揭曉每一項驚喜的同時，也以更多元與全面的視角揭開Acqua di Parma的香氛世界。

Acqua di Parma耶誕倒數月曆。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma耶誕倒數月曆內容物：

1.克羅尼亞未來12ml

2.克羅尼亞經典沐浴鹽50g

3.藍色地中海卡布里香橙淡香水12ml

4.藍色地中海阿瑪爾非無花果淡香水12ml

5.藍色地中海帕納里亞加州桂淡香水12ml

6.高貴木蘭淡香精12ml

7.高貴玫瑰淡香精12ml

8.藍色地中海卡布里香橙香氛皂50g

9.高貴木蘭髮香噴霧12m

10.格調馥桂淡香精12ml

11.格調沈香淡香精12ml

12.格調青柚淡香精12ml

13.格調橡木淡香精12ml

14.格調白檀淡香精12ml

15.克羅尼亞經典潤髮乳40ml

16.藍色地中海卡布里香橙身體乳40ml

17.藍色地中海卡布里香橙沐浴乳40ml

18.高貴木蘭護手霜30ml

19.克羅尼亞經典身體乳40ml

20.克羅尼亞經典香氛皂50g

21.高貴牡丹護手霜30ml

22.克羅尼亞經典洗髮乳40m

23.克羅尼亞經典沐浴乳40ml

24.Acqua di Parma耶誕限定星夜香氛蠟燭70g

25.克羅尼亞經典EDC 20ml