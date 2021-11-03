富邦金董座夫妻確診 公司曝蔡明興最新健康狀況 16:332021/11/03 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富邦金控董事長蔡明興治療後健康恢復良好，目前已出院返家休養。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富邦金控董事長蔡明興日前從美國返台時，於機場採檢後確診，經過數日的治療，富邦金控表示，蔡明興健康恢復情形良好，昨已經解除隔離出院，返家後進行自主健康管理。 對於各界關心，富邦金代蔡明興表達，「再次感謝各界的關心」；至於蔡明興夫人蔡翁美慧確診後的健康狀況，富邦金仍是同樣的回應，公司立場不過問相關人士個資。 民進黨：國民黨把萊豬跟美豬畫上等號 為阻擋台灣加入CPTPP 大陸單日54本土確診 黑龍江占半 #蔡明興 #富邦金 #新冠肺炎 #台灣 #翁美慧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 邊境開放將首選商務客 5＋9檢疫 04:102021/11/03 生活新聞 台股ETF配息末班車開動 多檔ETF將於11月16日除息 15:492021/11/03 財經 商辦大案入帳 華固第三季獲利爆發 04:102021/11/03 證券．權證 《基金》元宇宙火熱 半導體ETF獲贊賞 12:502021/11/03 財經 關係人交易 祭緊箍咒 04:102021/11/03 財經要聞 有效降低9成死亡風險 抗憂鬱症老藥為治療新冠帶來新希望 12:422021/11/03 生活 反萊豬簡化成反美豬 賴士葆批烏賊戰 04:102021/11/03 焦點要聞 第75屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮 許舒博：跨越疫情難關攜手共創企業典範 09:012021/11/03 寶島 股價指數期貨贏家專欄－Nasdaq100期道瓊期 多空配對 04:102021/11/03 證券．權證 董座蔡明興愛妻驚傳確診 富邦金回應了 11:452021/11/03 財經 元富陳俊宏 角逐券商公會龍頭 04:102021/11/03 財經要聞 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 富邦金董座夫妻確診 公司曝蔡明興最新健康狀況 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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