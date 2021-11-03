富邦金控董事長蔡明興日前從美國返台時，於機場採檢後確診，經過數日的治療，富邦金控表示，蔡明興健康恢復情形良好，昨已經解除隔離出院，返家後進行自主健康管理。

對於各界關心，富邦金代蔡明興表達，「再次感謝各界的關心」；至於蔡明興夫人蔡翁美慧確診後的健康狀況，富邦金仍是同樣的回應，公司立場不過問相關人士個資。