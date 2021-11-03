工業電腦廠事欣科(4916)今日應邀召開線上法說，雖然仍受零組件缺料影響，但在博奕訂單需求復甦帶動下，預期2021年第四季營收可望優於第三季，明年在博奕及KIOSK帶動下營運展望樂觀，目標未來1～2年營收維持雙位數成長，但仍須觀察缺料狀況變化。

此外，事欣科透過提供PCB間接打入Space X供應鏈，已於去年第四季取得認證、今年已陸續出貨。公司預期主要出貨高峰將落於明年，對營運貢獻可望顯著提升，未來將進一步爭取準系統訂單，目前已送樣進行驗證。

事欣科表示，去年營運自第二季起受疫情衝擊，集團在疫情期間留住員工並加強訓練，同時針對子公司及墨西哥廠進行設備投資，包括墨西哥廠增設表面黏著（SMT）產線、內華達及墨西哥廠添置數控（CNC）設備，並加強與一線客戶合作，進一步爭取未來訂單。

事欣科公布2021年第三季財報，自結合併營收5.24億元，季減達23.72％、年增7.2％。累計前三季合併營收16.43億元、年減43.22％。不過，若排除轉投資工具機廠恩德影響，則前三季合併營收約年增4.53％，本業已重返成長軌道。

事欣科表示，第三季營收較第二季下滑，主要受到零組件缺料的供應鏈因素影響，以微控制晶片及部分CPU為主。第四季缺料狀況仍在，但狀況已好轉許多，預期第四季及明年均可望有遞延效益，使第四季營運優於第三季。

展望後市，事欣科對明年營運展望樂觀看待，表示根據目前掌握訂單狀況，博奕訂單需求近期已明顯復甦，且公司進一步爭取美國前三大速食業者的KIOSK點餐機的印刷電路板（PCB）及組裝訂單，預期博奕及KIOSK應用將為主要成長動能。

此外，疫情帶動居家、遠端醫療及照護等需求，事欣科預期相關醫療廠商將對此大舉投資，對事欣科為有利的發展契機及領域。而商用航太需求雖受疫情影響，但私人飛機需求因疫情而顯著成長，國防及軍用需求則維持穩定。

事欣科表示，公司目標未來1～2年營收均能維持雙位數成長動能，不過零組件缺料的供應鏈變數仍在，為影響訂單出貨的主要變數，公司已有掌握並會盡力克服，目前預期缺料狀況要到明年下半年才可能完全解除，且尚需進一步觀察近期中國大陸限電可能造成影響。