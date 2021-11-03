半導體測試介面廠精測(6510)受惠5G智慧手機相關應用晶片測試需求增溫，2021年10月合併營收以雙位數「雙升」動能攻上4.38億元新高。在需求遞延效益挹注下，公司對第四季營運正向看待，預期營運可望淡季逆強，使全年營運逐季成長。

精測公布10月自結合併營收4.38億元，月增達11.04％、年增達16.49％，改寫歷史新高。其中，晶圓測試卡3.14億元，月減9.62％、年增15.91％，IC測試板0.83億元，月增達2.21倍、年增達50.23％，技術服務與其他0.4億元，月增達92.86％、但年減18.37％。

累計精測前10月自結合併營收34.07億元、年減3.64％，仍創同期次高，衰退幅度較前三季6.03％收斂。其中，晶圓測試卡26.19億元、年減5.76％，IC測試板4.89億元、年減0.76％，技術服務與其他2.98億元、年增達11.2％。

精測表示，10月探針卡受惠5G智慧手機應用處理器晶片（AP）、射頻晶片（RF）與高效能運算晶片（HPC）晶片需求同步增溫，帶動營收顯著成長。在遞延效益挹注下，第四季營運可望淡季逆強，營收較第三季續揚、獲利亦將改善，使全年營運逐季成長。

精測指出，疫苗覆蓋率逐步提升，第四季半導體產業鏈運作逐漸恢復正常，各國際大廠近日陸續發表最新科技技術、製程、產品及平台，其中以ARM架構的多核整合型單晶片（SoC）、混合架構的高階處理器、虛實整合影像平台等最受關注。

精測認為，5G通訊技術發展逐步成熟，帶動更多創新型IC應運而生，且隨著記憶體容量增加、運算力提升，半導體正快速朝向異質整合技術發展，未來這些創新單晶片的測試複雜度，已成為半導體測試介面廠商的新挑戰。

面對「5G為底、AI為用」的新世代需求到來，精測陸續推出具微接觸力、微間距、高針數、大電流、維修易等多款微機電（MEMS）探針卡，近日並發表首創的MEMS探針卡混針技術，強化布局異質整合晶片測試商機。對未來營運表現審慎樂觀看待。