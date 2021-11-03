雖然印度目前的通膨率不低，但國內需求漸改善下，印度核心服務業PMI(採購經理人指數)飆高，成長創10多年來最大。

印度的IHS Market服務業PMI從9月的55.2，又升至10月的58.4位置。其實，印度服務業從8月份又重新好轉，連3個月指數都在55以上，遠超過分水嶺50。

不過，印度這個亞洲第3大經濟體，目前正在持續在復甦的道路上行走。但是，物價若漲不停的話，印度央行可能會提前出手升息。屆時，貨幣緊縮的後遺症將是經濟成長被壓抑。

調研單位IHS Markit指出，印度服務業方面的物價急劇上漲，不過也沒造成需求不好的影響性，也進而推升這個PMI大幅成長。

此外，因燃料以及原物料價格大漲，10月製造業投入成本創4年多最大，故廠商有將部分額外上漲物價給轉嫁出去。

雖然10月服務業PMI創10餘年來成長最快，但商業信心仍然低迷不振。因為，服務從業者憂心通膨會讓未來成長性卻步。

在印度服務業市場方面，市場上還是在找員工，但需求有漸漸減少。大公司則不急著徵人，因為可運用的人力還算充沛。

在結合製造業和服務業的10月綜合PMI，也是從9月的55.3，升至創近10年高點的58.7位置。