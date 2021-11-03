涉及獵雷艦詐貸案的慶富集團負責人陳慶男，另在海科館BOT工程案，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億多元，一審陳男被依銀行法等罪判刑6年10月，二審加重改判7年10月，上訴後，最高法院駁回，羈押中的陳男須入獄執行。

陳擔任負責人的慶陽海洋公司，因海洋科技博物館興建移轉案，與士地銀行等5家銀行聯貸，陳指示公司助理繪製不實的工程進度圖，再交給建築師用印後，向銀行申請動撥貸款，讓銀行撥款3億3800萬元，陳迄今未償還。

高雄高分院依違反銀行法及詐欺等罪，將陳慶男判刑7年10月，他不服提上訴，最高法院認為，他對事實審法院已明白論斷指駁的陳詞再事爭辯，任意指為違法，不符合第三審上訴要件，判決駁回，陳判囚7年10月確定。

至於陳慶男的慶富造船公司承造海軍6艘獵雷艦，以虛偽增資等方式，向多家銀行詐貸63億元部分，一審及二審將陳慶男判處25年徒刑，目前最高法院審理中。