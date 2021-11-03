600元藝FUN券今(3)日抽出最後一輪，中籤者將於明(4)日上午8點30分陸續收到簡訊，也可至五倍券官網查詢，使用期間從今年11月10日起至明（2022）年4月30日止。

600元藝FUN券4周全抽出 幸運中獎號碼一次看。（圖／中時新聞網 陳友齡製表）

由文化部推出600元的藝FUN券，每周三進行抽籤，今天已全部抽出，4周中籤獎號如下：

第一周

數位：96、15、07、30、73、98、19、11

紙本：39、37、23、36、79、08、14、75

第二周

數位： 78、00、39、22、61、23、15

紙本： 37、76、31、06、51、65、81

第三周

數位：01、92、19、23、79、95、48、46

紙本：31、56、02、52、44、49、00、47、59

第四周

數位：70、61、37、85、67、35、44

紙本：75、72、71、28、67、82、93、56、34、07

「藝FUN券」最後一輪抽獎 數位+紙本中籤號碼出爐

根據規定，數位券、紙本券僅能擇一登記，透過數位五倍券共同綁定者，以登記數位券為限，且中籤後由主綁人統一領取。藝FUN券前3周總計已抽出逾236萬名幸運得主，文化部宣布加碼約12萬份，今抽出至少75萬份（數位券60萬份、紙本券15萬份）。

第1至3周數位藝FUN券中籤者，即日起可下載「藝FUN NEXT APP」登入後領取；第4周數位藝FUN券中籤者，則於明(4)日下午2時起登入領券，紙本券則自11月10日起，持健保卡至4大超商取票。