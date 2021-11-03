香港恒生指數3日收跌0.3％，報25024.75點，創下七連跌，恒生科技指數跌0.65％。

新浪財經報導，3日港股太陽能、鋰電及汽車類股跌幅居前，房地產、煤炭類股大幅反彈，保利協鑫能源跌超14％，信義光能跌超7％，佳兆業集團漲超12％，兗州煤業股份漲超6％。

另外，大陸上證綜指3日收報3498.54點，跌0.20％，成交額人民幣（下同）4491.15億元；深證成指收報14367.78點，跌0.07％，成交額5511.02億元。創業板指跌0.37％。

滬指3日早盤收跌0.38％
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