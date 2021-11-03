香港恒指3日收跌0.3％ 創七連跌 16:392021/11/03 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港恒生指數3日收跌0.3％，報25024.75點，創下七連跌，恒生科技指數跌0.65％。 新浪財經報導，3日港股太陽能、鋰電及汽車類股跌幅居前，房地產、煤炭類股大幅反彈，保利協鑫能源跌超14％，信義光能跌超7％，佳兆業集團漲超12％，兗州煤業股份漲超6％。 另外，大陸上證綜指3日收報3498.54點，跌0.20％，成交額人民幣（下同）4491.15億元；深證成指收報14367.78點，跌0.07％，成交額5511.02億元。創業板指跌0.37％。 滬指3日早盤收跌0.38％ 《美股掃瞄》美股消息面：不見「鷹」影 澳元大跌1.23％ #收跌 #連跌 #跌超 #漲超 #收報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 五倍券上路3周 攤商嘆才收1600元 04:102021/11/03 地方新聞 陸港股市3日開盤小跌 10:302021/11/03 財經 美股再收新高 道瓊收盤首度站上36000點 08:352021/11/03 財經 營運長張丙秋：紡纖品易漲難跌 04:102021/11/03 產業．科技 《美股掃瞄》美股再創新高 道指首登36000點 08:352021/11/03 財經 《半導體》典範Q3獲利飆13年半高 前3季每股賺1.8元 12:162021/11/03 財經 《半導體》南亞科10月營收下滑 DRAM業步入修正期 15:402021/11/03 財經 集團作帳股提前起跑 威盛集團獨憔悴 11:592021/11/03 財經 《生醫股》長聖10月營收長紅 Q4仍有續航力 08:012021/11/03 財經 瑞穎前三季營收獲利創同期新高 第三季獲利不如去年 11:292021/11/03 財經 影》虐狗反遭母牛私刑正義 印度男業力引爆影片曝光 14:592021/11/03 國際 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 富邦金董座夫妻確診 公司曝蔡明興最新健康狀況 - 財經 婆媽的最愛 全聯獨霸憑什麼？粉絲點出1優勢強到爆：誰能贏 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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