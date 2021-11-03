好成績連番出爐！繼10月營收再度攀峰後，砷化鎵晶圓代工廠宏捷科（8086）第三季財報再繳出漂亮成績單，單季稅後盈餘為2.56億元，季增29.5％，每股盈餘（EPS）為1.3元，創2016年第二季以來新高，毛利率重返3成以上、達30.33％；累計今年前三季稅後盈餘為6.3億元，EPS達3.21元。

法人表示，宏捷科訂單能見度看到2022年第一季，雖然後續有產業長短料、大陸中小型客戶年底調整庫存等影響，但預估第四季營收可望持平第三季、或有機會微幅季增，而全年毛利率可望站穩三成水準。