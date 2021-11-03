行政院日前核定明年基本工資月薪調整至2萬5250元、時薪調整至168元，但也要求經濟部要研擬配套，據悉，目前擬針對在基期月份投保2萬4000元及2萬5200元的勞工總人數為上限，明年如果如果是用2萬5250元投保，就可以申請1000元補貼，但只要薪水給超過2萬5250元，就不能領取，勞團憂心，政府的補貼措施恐怕會帶頭成為壓低薪資的元凶。

據指出，經濟部初步構想的補助方式原則為在基期時投保在2萬4000元、2萬5200元的勞工人數為上限，而明年1至6月再以2萬5250元級距投保的勞工就可以申請補助；如在基期時有20名勞工投保在2萬4000元、2萬5200級距，而在明年1月時聘用25名投保在2萬5250元的勞工，就能獲得20名勞工、1000元的補助，但如果投保級距較2萬5250元高，則無法申領補助。

全國產業總工會秘書長戴國榮認為，雖然政府說僅補助服務業、農業，但如派遣至科技業工作的清潔人員應該也屬範圍，但業者明明就不受影響，卻反而能向政府申請補助，完全不合理，「應該補助微型企業」。

除了預算沒花在刀口上，戴國榮也說，而此次補助一開，未來雇主勢必年年都會期待有此補助，恐怕會加劇「高薪低報」，或是乾脆讓勞工的薪資常年貼近基本工資。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯則認為，應把曾經違反勞動法令的業者排除在外，畢竟政府提供補助，事業單位也要盡相對義務。